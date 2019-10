Die Unfallstelle in Bad Rappenau. Foto: Michael Endres

Karlsruhe. (dpa/lsw) Immer wieder kommt es zu Unglücken und brenzligen Situationen, weil Lastwagen Autobahnparkplätze blockieren, auf den Ein- und Abfahrten stehen oder auf dem Standstreifen.

Auf der A5 bei Weingarten nahe Karlsruhe wollte ein Lastwagen in der Nacht zum 5. Juni auf einen Parkplatz einbiegen. Doch die Einfahrt war von einem Lastzug blockiert. Der Fahrer scherte auf die Autobahn zurück. Ein mit 40 Menschen besetzter Fernbus konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Lastwagen auf. Sieben Menschen wurden verletzt.

Auf der A6 bei Bad Rappenau war am 10. Januar 2018 ein Schwertransporter mit Begleitfahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen vor dem Parkplatz stehen geblieben, weil der Rastplatz dicht war. In der Dunkelheit raste ein Auto ungebremst in das Begleitfahrzeug. Beide Fahrzeuge fingen Feuer, zwei Menschen kamen ums Leben.

Nach Schätzung des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) sind auf Deutschlands Straßen rund 500.000 einheimische Lastwagen und mindestens 300.000 ausländische Lkw unterwegs - Tendenz steigend. Die rund 51.000 Lkw-Parkmöglichkeiten auf den Rastanlagen entlang der Autobahnen reichen laut BGL bei weitem nicht aus. Zehntausende zusätzliche Stellplätze seien nötig, damit Lkw-Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten problemlos einhalten können.