Karlsruhe/Heidelberg. (cab) Am 1. Januar 2021 übernimmt die neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes die Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Autobahnen von den Bundesländern. Die Finanzierung und Verwaltung der Fernstraßen in eine Hand zu legen, ist das Ziel der bundesweiten Autobahnreform, von der auch das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) betroffen ist. Dieses gibt die Zuständigkeit für rund 190 Autobahnkilometer in der Region ab – darunter Abschnitte der A 5, A 6, A 8 und A 61 sowie die A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg. Hier wird es künftig gemäß der neuen Organisationsstruktur eine der fünf neuen Außenstellen der Niederlassung Südwest geben. Diese sitzt in Stuttgart.

Insgesamt werden 64 Beschäftigte des RP wechseln und für die neue Autobahngesellschaft tätig sein, dazu kommen 100 Mitarbeiter der Autobahnmeistereien Mannheim, Walldorf und Karlsruhe. Außerdem übergibt das RP an die Bundes-GmbH jede Menge Arbeit, nämlich rund 150 Projekte in verschiedenen Stadien. Darunter sind zeitnahe Arbeiten wie die Fahrbahnsanierung auf der A 656 bei Friedrichsfeld oder die geplanten Erneuerungen auf der A 5 bei Hirschberg und St. Leon-Rot. Große Vorhaben sind der Ausbau der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring West an der A 6 sowie der Ausbau des Walldorfer Kreuzes.

A 5 bei St. Leon-Rot ist fertig

Mit der Erneuerung der Fahrbahndecke der A 5 bei St. Leon-Rot, zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und dem Walldorfer Kreuz, muss sich die Autobahn-GmbH jedoch nicht mehr beschäftigen. Diese wurde laut einer Mitteilung des RP nämlich am Donnerstag fertig. Auch die Anschlussstelle Kronau-Ost ist jetzt vollständig erneuert.

Die sieben Kilometer lange Baustelle werde also voraussichtlich bis Montag auf zwei Kilometer gekürzt und bleibe nur noch im Bereich der drei Unterführungsbauwerke zwischen den Ortsteilen St. Leon und Rot bestehen, hieß es. Die Verkehrsteilnehmer dürfte es freuen, denn immer wieder hat es im Baustellenbereich lange Staus gegeben. Voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag werde der Verkehr von Karlsruhe her auf der sanierten Strecke an die verkürzte Baustelle herangeführt.