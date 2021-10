Karikaturen der RNZ-Zeichner Heiko Sakurai (l.) und Klaus Stuttmann (2. v. l.) sind noch bis Weihnachten in der Volkshochschule Südliche Bergstraße zu sehen. Zur Vernissage am Freitag konnten VHS-Leiterin Annette Feuchter (r.) und Petra Jurkewitz auch RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel (Mitte) begrüßen, der die beiden Karikaturisten interviewte. Fotos: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch.Egal ob Olaf Scholz oder Armin Laschet der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird, die Karikaturisten der Rhein-Neckar-Zeitung, Heiko Sakurai und Klaus Stuttmann, können – zumindest zeichnerisch – mit beiden leben. Das machten die beiden bei der Vernissage einer Ausstellung mit ihren politischen Zeichnungen am Freitagabend im Zentrum der Volkshochschule Südliche Bergstraße in Wiesloch deutlich. Im Gespräch mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel plauderten Sakurai und Stuttmann fast eine Stunde lang zur Begeisterung der rund 50 Interessierten über die Entstehung ihrer Zeichnungen und auch darüber, warum beide es als Glück empfinden, dass Annalena Baerbock nicht Kanzlerin wird.

Im Superwahljahr 2021 wollte die Volkshochschule gerne politische Karikaturen ausstellen, und Organisatorin Petra Jurkewitz, Leiterin der "VHS ab 60", war sichtlich stolz, zur Vernissage – musikalisch umrahmt von Werner Ziegler – die beiden Karikaturisten begrüßen zu dürfen. "Ich bin selbst großer Fan ihrer Zeichnungen und freue mich jeden Morgen, wenn ich beim Kaffeetrinken die RNZ aufschlage", verriet Jurkewitz. Es sei ein herrlicher Humor, mit dem die beiden Themen auf den Punkt bringen würden. Noch bis Weihnachten sind die ausgewählten Karikaturen im VHS-Zentrum in der Ringstraße zu besichtigen.

Unzählige Karikaturen hat die Volkshochschule für die Ausstellung ausgesucht. Darunter auch eine Zeichnung von Klaus Stuttmann zur Wahl aus dem Jahr 2017.

"Es ist mir eine ganz große Freude, Sie beide an einem Tisch zu haben", sagte RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel bei der Begrüßung. Mit beiden Karikaturisten arbeitet er seit 2007 zusammen. Ihre Zeichnungen werden täglich auf Seite 2 der RNZ abgedruckt. Neben dem Berliner Stuttmann und dem Kölner Sakurai gehören auch Martin Erl und Christiane Pfohlmann zu den freischaffenden Karikaturisten, die für die RNZ und weitere Tageszeitungen in Deutschland arbeiten. Welzel freute sich auch über das große Interesse an der Veranstaltung: Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten leider nicht alle Interessierten einen Platz bei der Vernissage bekommen.

Ein bis zwei Zeichnungen pro Tag produziert Stuttmann, bei Sakurai sind es sogar bis zu drei. Dafür müssen sich die beiden intensiv mit dem politischen Geschehen auseinandersetzen. "Aus dem Nichts kommt selten etwas", sagte Sakurai. Es sei aber nicht immer einfach, die eigene Meinung in eine Zeichnung umzusetzen. Während Sakurai nicht vorproduziert ("Wenn ich eine Idee habe, wird die auch gezeichnet."), ist sein Kollege Stuttmann ein Nachtmensch und arbeitet auf Vorrat: Wenn ein Kollege dann aber eine ähnliche Zeichnung veröffentliche, sei die Idee verbrannt und lande im Mülleimer.

"Am besten kann man alte weiße Männer zeichnen", erklärte Sakurai in Hinblick auf den zukünftigen Kanzler. "Wir haben Glück, dass Frau Baerbock nicht Kanzlerin wird, sie ist nämlich schwer zu zeichnen", sagte der 50-Jährige mit einem Augenzwinkern. Sein Kollege pflichtete ihm bei: "Junge Frauen sind schwer zu zeichnen." Angela Merkel habe man in ihren Anfangsjahren in der Politik vor allem dank der markanten Frisur gut umsetzen können. Bei Scholz und Laschet haben beide keine zeichnerische Präferenz: "Wobei Laschet lustiger vom Charakter her ist", erklärte Sakurai lachend. Stuttmann überzeichnet gerne Jens Spahn, Merz hängt ihm hingegen "zum Hals raus".

Lange dominierte Donald Trump die Zeichnungen, wie hier von Heiko Sakurai.

Bei jeder neuen Figur auf dem politischen Parkett müsse man "die Formel des Gesichts finden", wie Stuttmann es nennt. "Mit der Zeit entwickeln wir eigene Figuren und schauen nicht mehr so aufs Original", verriet der 72-Jährige. So habe er den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in seinen Karikaturen immer mit einem Entenschnabel versehen. Es sei deshalb auch besser, die Personen, die man zeichnet, nicht persönlich zu kennen: "Wenn man die dann noch sympathisch findet, wird es schwierig, und es besteht die Gefahr, dass man eine Beißhemmung bekommt", sagte Sakurai.

Aber gebe es auch ethische Kriterien dafür, was man in den Zeichnungen nicht machen dürfe, wollte Welzel wissen. "Ich bewundere Kollegen, die scharfe Zeichnungen machen. Ich will Kollateralschäden aber vermeiden", gestand Sakurai. Er fühle sich immer noch dem alten Credo verpflichtet, dass die Karikatur eine "Trittfunktion von unten nach oben" habe. "Auf Opfern und Benachteiligten hackt man nicht herum. Wir sind dafür da, Autoritäten ihre Autorität zu nehmen", ergänzte sein Kollege Stuttmann. Es gebe aber auch immer Grenzfälle, wie etwa das Unglück des Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia", das 2012 vor der Insel Giglio im Mittelmeer sank. Dabei kamen 32 Menschen zu Tode. "Das war ein Bild, mit dem man im Nachgang politisch vieles ausdrücken konnte", sagte Stuttmann. Natürlich könne man auch politische Sturzflüge so bezeichnen und darstellen, "allerdings nicht, wenn gerade ein reales Flugzeugunglück passiert ist".

Doch wie wird man eigentlich Karikaturist, wollte Welzel wissen. Sakurai wollte Kunst studieren, wurde mit seiner Mappe aber nicht angenommen und studierte stattdessen Germanistik, Geschichte und Politik. "Außerdem habe ich für meine lokale Heimatzeitung gearbeitet", sagte der gebürtige Recklinghausener. Zunächst habe er dort Karikaturen auf lokaler Ebene gezeichnet: "Aber es ist egal, ob man den Bürgermeister oder die Bundeskanzlerin zeichnet: Man muss zu einem bestimmten Abgabezeitpunkt ein Thema auf den Punkt bringen."

Auch Stuttmann hat keine Ausbildung zum Künstler gemacht und näherte sich theoretisch seiner späteren Arbeit: Er entschied sich für ein Studium der Kunstgeschichte und erstellte währenddessen Zeichnungen für politische Flugblätter. "Ich bin Autodidakt und am Anfang oft gescheitert", berichtete er. So habe er Schreibmaschinenpapier zum Zeichnen verwendet, auf dem seine Feder immer wieder stecken blieb und die Tinte tropfte. Später nutzte er anderes Papier und andere Stifte, doch seit 20 Jahren arbeitet er nur noch mit dem Tablet-Computer: "Das ist viel einfacher, aber es gibt deshalb keine Originale mehr von mir", so Stuttmann.

Auch Sakurai zeichnet nur noch digital, doch sein Kollege Stuttmann sei ihm bei technischen Neuerungen immer weit voraus. "Ich vermisse den Geruch der Farbe", sagte Sakurai. Aber die Arbeit am Tablet sei schneller und flexibler, man könne problemlos Korrekturen vornehmen oder Formate anpassen. "Aber der Zauber ist weg."