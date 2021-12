Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Der Landesaktionsplan Baden-Württemberg gegen Gewalt an Frauen soll "dazu beitragen, die Rechte von Frauen zu stärken, bestehende Schutz-, Beratungs- und Präventionsangebote zu sichern und eine sozial gerechte und solidarische Gesellschaft auszubauen". Während es im Rhein-Neckar-Kreis bis März 2021 keine entsprechenden Angebote für betroffene Frauen gab, existieren in Heidelberg gleich mehrere Vereine, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielgruppen diesen Themenkomplex abdecken. Der Rhein-Neckar-Kreis zahlt diesen Vereinen bisher einen Zuschuss dafür, dass sie betroffene Frauen im Kreisgebiet mitversorgen.

Nachdem eine landesweite Erhebung den Rhein-Neckar-Kreis als weißen Fleck identifizierte, verabschiedete der Sozialausschuss im März 2020 eine "Konzeption zur Prävention von häuslicher Gewalt und Hilfen für Betroffene im Rhein-Neckar-Kreis". Die Angebote sollten nicht auf Frauen beschränkt und über den gesamten Landkreis verteilt sein.

Über den Stand der Umsetzung einer ersten "Basisversorgung" informierte die Verwaltung kürzlich den Sozialausschuss. Demnach plant das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Mannheim, im Rhein-Neckar-Kreis den Betrieb eines Frauen- und Kinderschutzhauses. Ende 2022 sollen 21 Familienplätze zur Verfügung stehen (der offizielle Bedarf für den Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 55 Familienplätzen). Kombiniert werden soll das Angebot mit dezentralen Schutzwohnungen. Eine Schutzwohnung mit drei Familienplätzen wurde bereits in Betrieb genommen, ebenso – mit der Weinheimer "Alwine Stiftung" – eine Wohnung für von Gewalt betroffene Seniorinnen und Senioren. Die Standorte sind wie üblich anonym.

Das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis eröffnete die Frauenfachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt "Lida" mit Hauptsitz in Sinsheim und Außenstellen in Eberbach, Eppingen, Heidelberg, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch.

Seit der "Übergabe" im März 2021 kann der Verein "Frauen helfen Frauen Heidelberg" Betroffene an das Diakonische Werk verweisen und soll ab 2022 vom Kreis keinen Zuschuss mehr erhalten. Die Übergabe der Beratung vom Verein "Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen" an die neue Beratungsstelle soll 2022 abgeschlossen sein und die bisherige Förderung entsprechend ab 2023 auslaufen. Die Förderung weiterer spezialisierter Frauenvereine in Heidelberg ist offen.

Der Heidelberger "fairman" (für männliche Täter und Opfer von häuslicher Gewalt) und die Gewaltambulanz des Universitätsklinikums wurden in die Konzeption aufgenommen und werden vom Kreis dauerhaft gefördert. Die von der Einstellung der Förderung betroffenen Frauenvereine waren mit dem Vorgehen nicht einverstanden und wandten sich vor der Sitzung mit einem Brief an die Kreisrätinnen und Kreisräte.

Im Ausschuss für Soziales gab es für die bisherige Umsetzung Lob, aber auch kritische Stimmen. Inge Oberle begrüßte im Namen der CDU die neuen Schutzwohnungen des Roten Kreuzes sowie die Vereinbarung mit dem Diakonischen Werk und schickte hinterher: "Wir sind noch nicht am Ziel."

Gabi Horn von den Freien Wählern fand "beeindruckend, was geleistet wurde" und lobte den flächendeckenden Ansatz. "Es hat sich sehr viel getan", fand auch Christiane Hütt-Berger von der SPD. Wir hätten uns einen geschmeidigeren Übergang gewünscht, machte Dietrich Herold (FDP) deutlich und kritisierte die "relativ abrupte Nicht-Förderung" der Heidelberger Vereine. Ihm sei unklar, wie es zu dieser Entscheidung kam, bemerkte Detlef Gräser (Die Linke).

Der Rhein-Neckar-Kreis sei schlecht aufgestellt, in der Corona-Zeit seien die Fälle häuslicher Gewalt dramatisch gestiegen. "Es muss jedem klargewesen sein, dass das zu Einschnitten führt", warf Landrat Stefan Dallinger ein. Irritiert zeigte sich Andreas Marg (Grüne). Er sei davon ausgegangen, dass die Übergabe im Einvernehmen mit den betroffenen Vereinen geregelt sei. Wenn es einen Dissens gibt, bitte er um ein Gespräch. "Wir würden gern die andere Seite hören."

Info: Unter www.frauenhaus-suche.de kann tagesaktuell die Aufnahmekapazität aller Frauenhäuser und Schutzwohnungen bundesweit öffentlich eingesehen werden.

Einschnitte durch fehlende Mittel

Vereine können Entscheidung des Kreises nicht nachvollziehen

Heidelberg/Rhein-Neckar. (heb) Die Kreisrätinnen und Kreisräte hatte vor der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses ein gemeinsamer Brief von Danny Carolina Rosario León von "Frauen helfen Frauen" und Renate Kraus vom Frauennotruf Heidelberg erreicht. Darin wiesen sie auf über 40 Jahre Erfahrung mit Betroffenen und gewachsene Netzwerke in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hin. Sie zeigten sich "mehr als erstaunt, dass bei der Erstellung der Konzeption auf die Expertise unserer spezialisierten autonomen Fachberatungsstellen komplett verzichtet wurde" und dass "Frauen helfen Frauen" bereits 2022 und der Frauennotruf Heidelberg ab 2023 keine Mittel mehr erhalten.

Bei der Einarbeitung hätten die Mitarbeiterinnen direkt miterleben können, "unter welchem enormen Druck die Kolleginnen der neuen Beratungsstelle Lida angesichts des neuen großen Arbeitsfeldes standen". Die ausgewählten Träger für die Fachberatung und das Frauenhaus, Diakonie Rhein-Neckar und DRK Rhein-Neckar, hätten zuvor keine Berührungspunkte mit dem Thema gehabt.

Weiter heißt es: "Wir wollen Sie mit unserem Schreiben darauf aufmerksam machen, dass dieses Vorgehen sowohl zulasten der gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen und ihres Umfeldes, als auch zu Lasten der Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Lida geht."

"Viele haben nachgefragt, ihnen war nicht klar gewesen, dass die Förderung des Rhein-Neckar-Kreises eingestellt wird", sagt Rosario Léon auf Anfrage und betont: "Wir haben eine jahrzehntelange und gute Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis." Im Corona-Jahr 2020 seien fast 60 Prozent der Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis gekommen, berichtet sie.

Auch wenn der Zuschuss – dieses Jahr wurde er noch auf 21.033 Euro angehoben – nicht einmal für eine halbe Stelle reicht, sei der Verein zur Finanzierung der festen Stellen auch auf das Geld vom Rhein-Neckar-Kreis angewiesen. Den Frauennotruf, der eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt betreibt, kostet die Streichung des Zuschusses von bisher 28.800 Euro zum Januar 2023 eine halbe Stelle.