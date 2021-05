Von Stefan Hagen

Schwetzingen. Ein angedrohtes Bußgeld sorgt für mächtig Wirbel: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises will von einem Schwetzinger knapp 90 Euro als Strafe einziehen, weil der Mann Mitte Dezember vergangenen Jahres einen Schornsteinfeger, der keinen negativen Coronatest vorweisen konnte, nicht in sein Haus gelassen hat. Und damit nicht genug: Sollte der Mann nicht einlenken, hat die Behörde schon mal präventiv härtere Strafen angekündigt.

Sobald er und seine Frau – beide Ende 60 – geimpft seien, werde man den Schornsteinfeger selbstverständlich seiner Arbeit nachgehen lassen, hatte der Schwetzinger argumentiert. Oder einen Schornsteinfeger mit aktuellem Test oder einer Impfung einlassen. Die Behörde konterte mit dem Hinweis auf "Gefahren" und machte unmissverständlich klar, dass die Durchführung der Arbeiten nicht weiter verzögert werden dürfe. Es wird auch darauf hingewiesen, dass man sich – quasi als letztes Mittel – mit Hilfe der Polizei Zutritt zur Wohnung verschaffen könnte. Von all dem lässt sich der Schwetzinger nicht beeindrucken: Er habe gegen das angekündigte Bußgeld Widerspruch eingelegt, sagte er der RNZ.

*

Das Vorgehen der Behörde wirft indes einige Fragen auf: Was hat das Landratsamt mit dem Schornsteinfegerwesen zu tun? Müssen wichtige Berufszweige wie etwa Schornsteinfeger nicht "bevorzugt" geimpft werden? Warum wird mit den Arbeiten nicht gewartet, bis das Ehepaar vollständig geimpft ist? Und warum wurde mit der Polizei gedroht? Die RNZ hat beim Landratsamt nachgefragt.

Wie ist die gesetzliche Lage? Nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz sind Eigentümer von Anwesen und Feuerstätten verpflichtet, fristgerecht die Reinigung und Überprüfung von kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen zu veranlassen. Dazu zählen auch Schornsteinfegerarbeiten, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschrieben sind. Kommen Eigentümer ihrer Verpflichtung nicht nach, haften sie für Schäden, die durch mangelnde Betriebs- und Brandsicherheit ihrer Feuerungsanlagen entstehen. Werden die Arbeiten nicht fristgerecht durchgeführt, muss der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger dies der Behörde unverzüglich melden. Diese schreibt die Eigentümer an und fordert nochmals auf, die Arbeiten durchführen zu lassen. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt eine Abwägung zwischen den Argumenten "Betriebs- und Feuersicherheit" und – wie im aktuellen Fall – "Sorge um die Gesundheit unter dem Gesichtspunkt der Corona-Pandemie".

Welche Rolle spielt das Landratsamt? Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger unterstehen bei bestimmten hoheitlichen Tätigkeiten der Aufsicht des Landratsamtes als Untere Verwaltungsbehörde. Zu diesen Tätigkeiten zählen insbesondere die Durchführung von Feuerstättenschauen, den Erlass von Feuerstättenbescheiden, die Führung des Kehrbuchs oder auch Abnahmetätigkeiten. Dabei haben die eingesetzten Handwerker jedoch kein Beschäftigungsverhältnis mit dem Rhein-Neckar-Kreis, sondern sind selbstständige Gewerbetreibende. Für Schornsteinfegerarbeiten, die nicht zu diesen hoheitlichen Tätigkeiten zählen, können sich Grundstückseigentümer an jeden anderen zugelassenen Schornsteinfeger wenden. Zu solchen Arbeiten gehören beispielsweise wiederkehrende Kehr-, Mess- und Überprüfungsarbeiten an Feuerstätten und Abgasleitungen.

Wie sieht es mit der Impfung beziehungsweise Testung aus? Die Impfberechtigung richtet sich nach der Coronavirus-Impfverordnung. Danach sind seit dem 17. Mai Personen in besonders relevanter Position in den Verwaltungen impfberechtigt. Zu diesen Personen zählen auch bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger des Rhein-Neckar-Kreises. Diese haben Bescheinigungen über ihre Impfberechtigung erhalten, müssen sich jedoch wie alle anderen Impfberechtigten um einen Termin bemühen. Für die "freien” Schornsteinfeger gelten die Vorgaben der Coronavirus-Impfverordnung wie für alle anderen Handwerksbetriebe. Da die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in keinem Beschäftigungsverhältnis mit dem Kreis stehen, kann das Landratsamt bezüglich Testungen keine Vorgaben machen. Schornsteinfeger, die Mitarbeiter beschäftigen, müssen diesen wöchentlich zwei Tests zur Verfügung stellen.

Ist es nicht möglich, mit den Arbeiten zu warten, bis das Ehepaar geimpft ist? In besagtem Fall, schreibt das Landratsamt, seien (nicht hoheitliche) Schornsteinfegerarbeiten längst überfällig. Ein weiteres Aussetzen oder Verschieben der Arbeiten sei aus fachlicher Sicht als kritisch angesehen worden. "Daher hielten wir aus Sicherheitsgründen eine zeitnahe Durchführung der Arbeiten für erforderlich, damit die Brand- und Betriebssicherheit der Feuerungsanlagen weiterhin gewährleistet ist", heißt es in dem Schreiben. Diese Normen seien auch in Pandemie-Zeiten zu beachten.

Warum wurde ein Bußgeld verhängt? Es handelt es sich nach Auskunft des Landratsamtes um eine Verwaltungsgebühr nach der Gebührenverordnung des Rhein-Neckar-Kreises in Verbindung mit dem Landesgebührengesetz in Höhe von rund 90 Euro. Ein Bußgeldverfahren sei im Fall des Schwetzingers bisher nicht eingeleitet worden.

Geht die Drohung, sich mit Polizeigewalt Zutritt zur Wohnung verschaffen zu wollen, nicht zu weit? Im Bescheid sei für den Fall, dass die Arbeiten nicht fristgerecht erledigt und nachgewiesen werden, die sogenannte Ersatzvornahme als Mittel zur Durchsetzung der Eigentümerverpflichtung angekündigt worden, teilt das Landratsamt in schönstem Behördendeutsch mit. Man erläutere in solchen Bescheiden die Vorgehensweise und Folgen einer Ersatzvornahme wie folgt: "Die Schornsteinfegerarbeiten werden in diesem Fall gegebenenfalls gegen den Willen der Eigentümer durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger unter Hinzuziehung des zuständigen Polizeivollzugsdiensts ausgeführt. Ein Vertreter des Rhein-Neckar-Kreises wird ebenfalls anwesend sein. Wird der Zutritt verweigert oder bleibt der Zugang verschlossen, wird ein Schlüsseldienst mit der Öffnung beauftragt. Die Kosten dieses Einsatzes haben die Eigentümer zu tragen." Das verstehe man nicht als Drohung, sondern als Vorabinformation über das weitere Vorgehen.

Bis zu welchem Zeitpunkt muss der Schwetzinger besagte Arbeiten durchführen lassen? Ursprünglich waren die Arbeiten bis zum 30. November 2020 durchzuführen. Der Betroffene hatte laut Landratsamt nochmals eine "großzügige Frist" bis 25. Mai erhalten, um die Arbeiten durchführen zu lassen und dies nachzuweisen. Diese Frist sei ergebnislos verstrichen.

Wie wird mit dem Widerspruch verfahren? Der Widerspruch wird dem Regierungspräsidium Stuttgart, der landesweit zuständigen übergeordneten Behörde, zur Entscheidung vorgelegt, er hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung bedeutet, dass der Betroffene mit der Durchführung der Arbeiten nicht bis zu einer Entscheidung über den Widerspruch warten kann, sie sind trotzdem zu erledigen, betont das Landratsamt.

Wann werden das Bußgeldverfahren – und gegebenenfalls weitere Maßnahmen – eingeleitet? Zeitrahmen und weitere Vorgehensweise könne man momentan nicht näher definieren. Die Vorbereitung einer Ersatzvornahme – etwa den erzwungenen Zutritt zur Wohnung – benötige einen zeitlichen und organisatorischen Vorlauf zur Koordinierung verschiedener Personaleinsätze. Wann und ob eine Ersatzvornahme durchgeführt werde, sei auch unter diesen Gesichtspunkten abzuwägen. "Ob und wann wir ein Bußgeldverfahren einleiten, steht in unserem Ermessen", heißt es abschließend.