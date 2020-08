Walldürn/Höpfingen.(zg/cab) Schon in den vergangenen Jahren hat es sich im Neckar-Odenwald-Kreis bewährt, die Böden ausgewählter Forstflächen zu kalken. Damit wird deren Versauerung abgemildert und ihr natürlicher Regenerationsprozess gefördert. Seit Freitag wird der Bodenschutz wieder aufgebracht. Je nach Wetter, kann die Kalkung mehrere Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass man sich nur eingeschränkt im Wald aufhalten kann. Darauf weist das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hin. Ausgewählt wurden von der Forstbehörde diesmal Waldflächen der Gemeinden Walldürn, Höpfingen und Elztal. Auch Flächen der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau und der Privatwald um das Hofgut Rineck werden gekalkt.

Baden-Württemberg ist zu 39 Prozent von Wald bedeckt, insgesamt rund 1,4 Millionen Hektar. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind sogar 42 Prozent der Fläche bewaldet. Doch die Säureeinträge in den Boden sind massiv – eine Folge der Industrialisierung. Sie sorgen dafür, dass die Nährstoffe ausgewaschen werden. Der Odenwald ist davon besonders stark betroffen. Dessen Böden schaffen es nicht, sich komplett selbst zu regenerieren.

Mit der Kalkung soll ein natürlicher Bodenzustand erreicht werden, der Grundlage ist für einen Wald mit einer großen Vielfalt an Flora und Fauna. Nicht zuletzt soll der Waldboden dadurch den Folgen des Klimawandels besser gewachsen sein. Eingesetzt werden Gemische aus Dolomit, Holzasche und Wasser, die speziell ausgerüstete Fahrzeuge vom Boden aus verblasen. Eine gesundheitliche Gefährdung für Menschen besteht nicht.