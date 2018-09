Neckargemünd. (cab) Rund 7800 Haushalte waren am Samstagnachmittag von einem Stromausfall im südlichen Rhein-Neckar-Kreis betroffen. Nach Angaben der Syna GmbH, der Netztochter des Energieunternehmens Süwag, war ein Kabelfehler in Meckesheim die Ursache dafür.

Genau um 12.18 Uhr war hier sowie in Dilsberg, Eschelbronn, Mückenloch, Neidenstein und Spechbach der Saft weg. Auch in Teilen von Epfenbach, Meckesheim, Mönchzell, Neckargemünd, Wiesenbach und Zuzenhausen ging nichts mehr.

In Sinsheim fiel der Strom ebenfalls aus. Allerdings wohl außerhalb des Einflussbereichs der Syna GmbH. Eine Unternehmenssprecherin konnte daher nicht sagen, ob der Meckesheimer Kabelfehler auch hier das Netz lahmlegte.

Fest steht, dass von dem Stromausfall auch die Mobilfunknetze betroffen waren. Das bestätigte am Sonntag Kreisbrandmeister Udo Dentz auf RNZ-Anfrage. Für mögliche Not- und Einsatzfälle ließ er die Feuerwehrhäuser der betroffenen Kommunen mit Personal besetzen. Bürger hätten sich dann direkt dorthin wenden müssen: "Aber während der Strom weg war, ist nirgendwo etwas passiert", so Dentz.

Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle sorgten durch Umschaltungen dafür, dass der Strom auf anderen Wegen um die Fehlerstelle geleitete wurde. So wurde die Versorgung nach und nach wieder sichergestellt. Gegen 16.50 Uhr, so die Unternehmenssprecherin, seien alle Haushalte wieder am Netz gewesen. Die Reparatur des Kabelfehlers sei veranlasst worden.