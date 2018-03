Ketsch. (ab) Als die Sprecherin des Seniorenbeirates, Anita Pohl, zum Ende der jüngsten Jugendbeiratssitzung im Ratssaal ihre Idee vorgetragen hatte, waren die Jugendlichen sofort auf ihrer Seite. "Eine gemeinsame Fastnachtsgruppe aus Jung und Alt? Das hört sich klasse an", freuten sich die Jugendbeiräte. Gemeinsam wolle man einen Rollentausch beim Fasnachtszug organisieren. Senioren sollen demnach als Jugendliche mitlaufen, die Jungen hingegen mit Krückstock humpeln.

Einmal im Quartal treffen sich die Jugendbeiräte im Ratssaal, um aktuelle Themen und Projekte zu besprechen. Die jüngste Sitzung nutzten sie aber auch, um Veränderungen in der eigenen Struktur zu dokumentieren. So ist Clemens Meyer berufsbedingt nicht mehr mit im Rat. Neu hinzugestoßen ist Moses Ruppert, der zum Sprecher gewählt wurde. Diese Veränderung würde niemandem wehtun, betonten die Jugendlichen. Neue Mitglieder seien für neue Projekte willkommen. Auch solche, die sich nur für kurze Zeit engagieren möchten, könnten jederzeit mitwirken. Deshalb wurde in der Sitzung weiter diskutiert, wie man sich an der Neurottschule vorstellen könnte. Laut Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer könne am 18. Mai 2018 die geplante Pausenhofaktion durchgeführt werden.

Die Jugendbeiräte sollen direkt das Gespräch mit den Schülern suchen. Ein Speed-Dating ist genauso geplant wie Planspiele mit Klassen. Diese Planspiele können gemeinsam mit der Landeszentrale für Politische Bildung absolviert werden: Klassen bilden Gemeinderatsfraktionen, küren einen Bürgermeister und sprechen über reale Projekte.

Die Jugendlichen wollen noch mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten. So kam zum Beispiel die Idee, sich als Rat im Amtsblatt zu präsentieren. "Auch bei Facebook sind wir aktiv", sagte ein Ratsmitglied. Die interne Wunschliste für Veranstaltungen ist weiterhin lang: Kinonächte und Partys sollen geplant werden. Ulrich Knörzer betonte, dass die Jugendlichen finanzielle Unterstützung erhalten könnten, wenn sie konkrete Pläne vorlegen würden.

Die jungen Ketscher kritisierten, dass an Bushaltestellen kein öffentliches W-Lan nutzbar ist. Oft verpasse man den Bus oder würde gerne Kontakt zu anderen aufnehmen. Der Hauptamtsleiter hatte diesbezüglich gute Nachrichten: Bald schon soll von der Verwaltung getestet werden, ob zumindest auf dem Marktplatz öffentliches Internet angeboten werden könne. Die rechtlichen Fragestellungen dürften jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Zum Schluss der Sitzung stellte Magda Denzler vom Kinderschutzbund Speyer das Sorgentelefon für Kinder vor.