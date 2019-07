Von Volker Widdrat

Hockenheim. Sommer, Sonne, Seifenkisten - der Jubi-Fun-Cup des Hockenheimrings anlässlich des Stadtjubiläums lockte zahlreiche Zuschauer auf das Areal neben dem Motor-Sport-Museum. Bei dem Rennen von einer drei Meter hohen Rampe über eine 60 Meter lange Strecke ging es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um ideenreiche Kreativität und die Präsentation der schnellen Kisten vor Ort. Bewertet wurden die 13 Teams von einer Jury mit Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Robert Brandelik, dem Vorsitzenden des Seifenkistenverbands Baden-Württemberg, Marketingleiter Jorn Teske und Streckenchef Jochen Nerpel.

Als jüngstes Team beim Jubi-Fun-Cup ging „Lightning 1250“ auf dem Hockenheimring an den Start. Foto: Lenhardt

Die Sonne brannte heiß auf den Asphalt, als Moderator Frank Kutzer den ersten Lauf ankündigte. Das Team der BASF-Jugendfeuerwehr startete mit viel Rauch. Der knallrote Nachbau eines Feuerlöschers schaffte es recht schnell ins Ziel. Im zweiten Durchgang startete das Fahrer-Team mit Jonathan und Florian dann von der Mitte der Rampe. Das Fahrzeug "Unikum 1" beeindruckte durch Mercedes-Stern, eine historische Hupe und den alten Koffer auf dem Chassis. Die Teilnehmer aus Fellbach sind schon seit zehn Jahren bei Seifenkistenrennen dabei. Ganz offen und flach zeigte sich das jüngste Team: Die Hockenheimer Jungs Julian, Colin und Sebastian sind erst zehn Jahre alt und bekamen für ihre "Lightning 1250"-Kiste jede Menge Beifall, auch wenn sie zuerst kurz in die Strohballen lenkten. Im zweiten Durchgang standen sie sicher im Zielfeld.

Franz Ahne war mit 79 Jahren der älteste Teilnehmer. Er hat’s einfach drauf! Sein "Heißer Ofen 2" flog zweimal souverän über die Strecke. "Run for your life" hieß der rasende Turnschuh der Kunstturner-Riege um Stefan Engel. Die Sportler zeigten vor dem Start erst einmal eine tolle Performance zu flotter Musik. Das war richtig schweißtreibend. Der überdimensionale Schuh, übrigens ein Nachbau der Goldenen, mit denen Michael Johnson 1996 in Atlanta den 200-Meter-Weltrekord lief, wurde schon im ersten Durchgang arg lädiert.

Im zweiten Lauf half dann nur noch Schieben. Armin Braun, Seifenkisten-Weltmeister von 2017, ging mit seinem aus Glasfasermatte und Karbon gebauten Geschoss am Start. Die "Abfalleim-Air" um Fahrer Nils hatte im zweiten Lauf mit einem Triebwerksschaden zu kämpfen und legte sich spektakulär auf die Seite. Am Anfang lief es für die "guten Freunde vom Gauß" nicht viel besser, als ihre fliegende Kiste sich drehte und einige Teile verlor.

Jubi-Fun-Cup in Hockenheim - Die Fotogalerie































"Blue Lightning" hieß das Dreirad des Teams "Three Friends" um Fahrer Elias, das einige Tomatenpflanzen auf der Haube hatte. Beim ersten Überschlag flog die Blumenerde durch die Gegend, beim zweiten Durchgang der Pilot aus dem Cockpit. Zum ersten Mal dabei waren die "Alten Gaußianer auf Abwegen" (AGAA), die sonst eher als ideenreiche Faschingsgruppe bekannt sind. Ihre Rennkiste war aus einer alten Kutsche zusammengebaut worden. Die Truppe um "Mario" und "Luigi" verteilte Bananen. Die Zuschauer durften die Schalen dann zur Anfeuerung auf die Strecke pfeffern, als die Boliden vorbeiheizten. Konfettiregen begleitete die beiden Läufe. Die Seifenkiste "Unikum 2" fuhr unter dem Motto: "Das Einzige ist das Wahre." Als die grüne Zigarre mit Fahrer Laurence über die Strecke preschte, zeigte das Publikum sogar die La-Ola-Welle. Die gebogenen Spanplatten landeten sicher im Ziel. Eine venezianische Gondel mit riesigem Pappmaché-Kopf brachte das Team "Abi ’92" auf die Piste. Der Jahrgang des Gauß-Gymnasiums, sonst eher vom Fasching bekannt, spielte zum Rennen italienische Schlager ein. Pizza-Schachteln symbolisierten die Startampeln. Im ersten Durchgang flog Gondoliere "Calogero" aus dem schwarzen Schiff, beim zweiten Versuch musste die Kiste, dieses Mal ohne den Kopf, ins Ziel geschoben werden. Das Zeitnahme-Team um Ivonne Stäcker hatte viel zusammenzuzählen und auszurechnen. Alle erhielten Rennpokale.

Die Zuschauer feuert die tollkühnen Rennfahrer mit einer La-Ola-Welle an. ​Foto: Lenhardt

Das "AGAA"-Team aus Hockenheim holte sich den ersten Platz und gewann Tickets für den Formel 1 Mercedes-Benz Großen Preis von Deutschland vom 26. bis 28. Juli. Die Prämie von 650 Euro spendeten die Gaußianer für den Förderverein des Kindernotarztwagens in Neulußheim. Über Platz zwei und 350 Euro für den guten Zweck freute sich das Team "Unikum 2", der dritte Platz und 250 Euro gingen an die Seifenkiste "Unikum I". Die Drittplatzierten reichten den Preis aber weiter an das "Rocket Bunny Racing"-Team mit den bunten Lego-Steinen.