Von Peter Wiest

Mannheim. Nächsten Monat wird er 80 Jahre alt. Da darf man schon mal mit dem Tod kokettieren. Schließlich kann das keiner so wie John Cleese - bei dem man nie weiß, ob er es jetzt gerade mal ernst gemeint hat oder wirklich nur wieder alles durch den Kakao des britischen Humors zieht. Im Zweifelsfalle dann doch eher letzteres, denkt man sich nach den zwei Stunden, die er auf der Rosengarten-Bühne gestanden hat - und seinem Publikum, so zumindest der Titel seiner Show, die letzte Gelegenheit gegeben hat, ihn noch einmal zu sehen, bevor er stirbt.

Gelegenheit genutzt! Und noch einmal irre viel Spaß gehabt bei diesem Parforceritt durch fünf Jahrzehnte humoreskes Schaffen einer lebenden Legende, die mit der britischen Blödel-Truppe Monty Python und deren Flying Circus Meilensteine gesetzt und Generationen von Fans zum zwerchfellerschütternden Lachen gebracht hat. Zumindest ansatzweise blitzt das auch immer wieder mal auf im Mozartsaal, wo sich ein ausverkauftes Haus sichtlich und hörbar amüsiert - insbesondere bei Video-Einspielungen von Szenen etwa aus dem "Leben des Brian" oder den "Rittern der Kokosnuss" mit unvergesslichen Blödel-Dialogen ("Dein Arm ist ab" - "Das ist doch nur ein Kratzer") . Oder bei Sketchen wie "Mr. Creosote", dem ungemein und über alle Maßen fettleibigen Feinschmecker, den im Restaurant "nur ein winziges Pfefferminzblättchen" tatsächlich zum Platzen bringt.

Schwärzer geht Humor kaum. Das bringt John Cleese deutlich auf den Punkt. Ein bisschen gerät er dabei sogar ins Philosophieren - um dann jedoch, was sonst, erst mal jede Menge Witze zu erzählen, bei denen sich einem die Zehennägel kräuseln. Vorausgesetzt, man versteht sie auch wirklich. Denn natürlich lassen sich Jokes mit typisch britischem Humor letztlich nur in wohlklingendem Oxford-Englisch darbieten - das scheinbar den meisten Rosengarten-Besuchern an diesem Abend durchaus geläufig und absolut verständlich ist. Und wer dann doch nicht alles versteht, der tut halt so, als ob - und lacht trotzdem munter mit.

So hangelt sich Mr. Cleese auf seinem Gang durch das jahrzehntelange Schaffen von Monty Python durch die "silliest things we ever did", die blödesten Blödeleien, die seine Truppe je zustande brachte. Er präsentiert "masterpieces of bad taste", Meisterwerke des schlechten Geschmacks, stellt eine Hitparade der Themen auf, die beim Publikum nach seiner Erfahrung mit Abstand die meisten Lacher bringen (death, violence, bodily functions, sex, religion - Tod, Gewalt, Körperfunktionen, Sex und Religion). Und er mündet in einer Lehrstunde über das Wesen guten, rabenschwarzen und vor allem erfolgreichen Humors ("Lachen kann man nur über jemanden, der irgend einen Defekt hat"). Am Ende lässt er das Publikum dann auch noch wissen, was statistisch gesehen die fünf meisten Todesursachen seien, nämlich Herzprobleme, Krebs, Ärzte ("Als es in New York einmal einen Ärztestreik gab, sank die Todesrate deutlich"), Autounfälle und Selbstmorde. Und er zeigt exakt auf, wer im Saal demnächst an welcher dieser Ursachen sterben wird ("Die Reihen E bis M wird demnächst ein Autounfall erwischen"). Da kommt dann wirklich Freude auf - vor allem in der ersten Reihe direkt vor der Bühne, wo diejenigen sitzen, denen es offenbar vergönnt ist, von Krankheiten und anderen Übeln verschont zu bleiben und steinalt zu werden…

Letzteres wünscht man auch einem John Cleese, der für sein Alter noch erstaunlich agil ist auf der Bühne, auch wenn er die gewaltige Plauze, die er mittlerweile vor sich herschiebt, denn doch nicht verbergen kann. Immerhin hat er einen Abend lang dafür gesorgt, dass man sich einfach gut dabei vorkommt, über Dinge zu lachen, die letztlich ja eigentlich gar nicht so lustig sind - bei denen man sich aber einfach nicht gegen sich selbst und die in jedem von uns wohnende Schadenfreude wehren kann. Und überhaupt: Warum sollte man das auch tun? So sind wir halt nun mal - basta.

Wenn Cleese sonst nichts weiter erreicht hat, als das klar zu machen an diesem Abend, dann hat er bereits damit die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Und ihn noch einmal zu sehen vor seinem Tod, war es allemal wert. Dem hat er seinen Schrecken genommen - natürlich ebenfalls auf seine Art. "Allein gestern sind auf der Welt insgesamt etwa 150.000 Menschen gestorben", bemüht er am Schluss noch einmal die Statistik. "Aber wen interessiert das eigentlich? Die habe ich doch alle nicht gekannt. Also was soll’s?".