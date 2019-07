Rhein-Neckar. (RNZ/rl) Am kommenden Samstag soll es bei Temperaturen an die 30 Grad wieder richtig schön werden. Auch der Sonntag wird mit an die 25 Grad lausig genug, um was zu unternehmen. Feste, Kultur und Musik gibt es da zuhauf.

Wir haben einige Tipps für Sie zusammengetragen:

Foto: Kreutzer

> "Schriesheim jazZt"

Am Samstag, 6. Juli, swingt die Schriesheimer Altstadt. Sechs Stationen bietet das kleine Musikfestival der Bergstraßen-Gemeinde - offizieller Beginn ist um 19.30 Uhr.

Foto: Wanda Irob

> 700 Jahre Moosbrunn

Am Wochenende des 6. und 7. Juli wird der Ortskern zur erlebbaren, fühlbaren und schmeckenden Zeitgeschichte umgewandelt. Neben alter Handwerkskunst, einfacher Kost von anno dazumal und altertümlichen Spielen für Kinder.

Foto: Alex

> Rock im Bruch

50 Jahre Woodstock ist das große Thema beim Dossenheimer Openair am Samstag und Sonntag. Das Revival hat sechs Bands in Petto und sogar einen Shuttle-Service vom OEG-Bahnhof zum alten Steinbruch.

Foto: Rothe

> Schaufenster des Sports

Lacrosse, Rugby, Drachenbootrennen oder eine Runde Golf? 40 Sportvereine zeigen am Sonntag auf der Heidelberger Neckarwiese, was sie zu bieten haben.

Foto: Rothe

> Streetart im PHV

Am Freitag ist das Metropolink-Festival auf dem ehemaligen US-Army-Gelände Patrick Henry Village bei Heidelberg.

Foto: zg

> Afrikamarkt in Heidelberg

Im Rahmen der Afrikatage findet auf dem Universitätsplatz wieder der afrikanische Markt statt. Neben Schnitzereien und Kunstobjekten findet man dort bunte Stoffe, Schmuck, Musik, Kleider und Lebensmittel.

Equitana Open Air. Foto: Cramer

> Equitana Open Air

Die Equitana Open Air kommt erstmals nach Mannheim. Das Festival bringt vom 5. bis 7. Juli das Beste aus der Welt des Pferde-Breitensports auf das Maimarktgelände: zahlreiche spannende Wettbewerbe, viel Information, Shows und Shopping unter freiem Himmel.

> Wieblinger Neckarfest

Auf dem Kerweplatz und Neckarhamm feiern die Wieblinger am Samstag und Sonntag. Am Samstag um 16 Uhr gehts los.

> Stadtfest Wiesloch

Von Freitag bis Sonntag sind auf neun Bühnen zahlreiche Bands zu hören, etliche Gastronomen tischen auf und es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag.

> Boxengassenparty Nußloch

Am Samstag startet das Fest um 12 Uhr mit dem Family-Day auf dem Clubgelände des MSC Nußloch. Um 18 Uhr beginnt die Abendparty.

> Stadtfest Eppelheim: Am 6. und 7. Juli heißt es im Stadtzentrum zwischen Rudolf-Wild-Halle, Rathaus und Theodor-Heuss-Schule wieder "happy eppelheim!".

> Straßenfest Altlußheim: Am Samstag startet ab 12 Uhr das Straßenfest in der Schulstraße - zum zweiten Mal bereits im Juli. Geboten wird ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Essen und Trinken.