Von Stefan Kern

Oftersheim. Geht es nach Jens Geiß, dann war 2019 ein gutes Jahr für die rund 12.000 Einwohner von Oftersheim. Der Bürgermeister nennt dafür drei konkrete Beispiele: der Weltmeister-Titel im Weitsprung von Malaika Mihambo, der Film "Heimat Oftersheim. Ein deutsches Dorf erzählt" und der Spatenstich für das gemeinsame Rettungszentrum von Freiwilliger Feuerwehr und DRK.

*

"Wir haben in diesem Jahr mehr als sonst in den Spiegel geschaut und über uns nachgedacht", sagt Geiß. Grund dafür war der Streifen "Heimat Oftersheim", der im Oktober im Rose-Saal Premiere feierte. Ungeschminkt und offen kamen die Bürger quer durch alle Generationen und ihrer Herkunft zu Wort: von den ehemaligen Gemeindeoberhäuptern Siegwald Kehder und Helmut Baust über Geiß, Ehrenbürger Roland Seidel, die frühere Gemeinderätin Hilde Rauchholz zu Landwirt Erich Frei, einer türkischen Gastfamilie oder einem jungen Flüchtling aus Afghanistan.

Sie alle machten deutlich, dass Heimat nicht in Ein-, sondern nur in Mehrzahl zu haben ist. Oft ist der heute alteingesessene Oftersheimer der früher Zugewanderte. Heimat, so Geiß, sei ein Puzzle, das sich aus unzähligen Geschichten zusammensetze. So etwa der von Malaika Mihambo, die an ihre Grundschulzeit in Oftersheim nicht nur positive Erinnerungen hat. Auf einem guten Weg sieht Geiß mittlerweile den Neubau des Rettungszentrums. Die dreijährige Planungszeit erforderte viele Geduld von den Gemeinderäten. Doch es habe sich gelohnt, so der Bürgermeister.

Derzeit sei man bei den Kosten von rund 6,6 Millionen Euro und dem Zeitplan – Bezug soll Anfang 2021 sein – voll im Soll. Das ist nicht selbstverständlich. So werden die Investitionen für den Neubau der Schimper-Grundschule, den Oftersheim gemeinsam mit Schwetzingen und Plankstadt stemmt, höher ausfallen als geplant: von insgesamt knapp 30 auf wohl 32 bis 33 Millionen Euro. Die Gemeinde muss – gewichtet nach Einwohner- und Schülerzahl – einen Anteil von 25 Prozent an den Kosten tragen. Absolut betrachtet sind das bei 33 Millionen Euro rund 8,25 Euro. Natürlich sei das nicht schön, gesteht Geiß. "Aber der Neubau ist entgegen immer wieder aufkeimender Gerüchte die beste Lösung", ist der Bürgermeister überzeugt. Die gestiegenen Kosten kamen für ihn "leider nicht so überraschend". Gehalten werden kann wahrscheinlich der Termin für den Einzug der rund 700 Schüler: Im Herbst nächsten Jahres soll es so weit sein.

Seit der Gemeinderatswahl im Mai sitzen sieben Frauen im Kommunalparlament – so viel wie noch nie zwar, aber noch recht weit weg von der 50-Prozent-Marke, die bei elf Sitzen liegt. Langjährige Ratsmitglieder wie Janfried Patzschke (SPD) und Friedbert Schnabel (Freie Wähler) sind 2019 zu Ehrenbürgern ernannt worden.

Glück im Unglück hatte die Gemeinde im April beim Einsturz der Museumsmauer. Bei Arbeiten auf der Rückseite des Gebäudes brach ein Eckbereich zusammen. Ein Bauarbeiter in der Grube blieb zum Glück unverletzt, und nach der "Nothilfe" durch das Technische Hilfswerk, die Freiwillige Feuerwehr und einen Zimmerer konnte der Schaden schnell behoben werden.

Bürgermeister Geiß ist bewusst, dass nicht alle Oftersheimer Lage und Stimmung in der Gemeinde so positiv sehen, wie er. Mit der mobilen Jugendarbeit stehe gerade ein Thema auf der kommunalen Agenda, das durchaus für Zwist sorge. Geiß verweist dabei auf die enormen Belastungen, die der Haushalt in diesem Bereich bereits aufweise. Derzeit gebe es an zwei Grundschulen fünf Sozialarbeiter mit Teilzeit-Anstellungen. Den Bedarf zweifelt der Bürgermeister nicht an. Aber irgendwann seien auch die Eltern gefragt, bevor der Gemeinde weitere Aufgaben aufgebürdet würden.

Doch ist Geiß überzeugt, auch dafür am Ende eine gute und tragfähige Lösung für alle zu finden. "Wie das in Oftersheim so üblich ist."