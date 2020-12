Bald müssen die Autofahrer ihre Geschwindigkeit in der Heidelberger Straße nicht nur nachts, sondern den ganzen Tag über auf 30 Stundenkilometer drosseln. Für die Anwohner bedeutet das viel weniger Verkehrslärm. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim. Thematisch stand dieses Jahr gefühlt alles im Zeichen der Corona-Krise. Doch auch abseits der Pandemie hat sich 2020 in Oftersheim einiges bewegt. Ganz oben auf der Liste steht die Umsetzung eines Tempolimits von 30 Stundenkilometern. Vor allem Bürgermeister Jens Geiß dürfte sich darüber gefreut haben. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit fuhr er mit diesem Projekt eine Niederlage ein. Der damalige Bürgermeister Helmut Baust hatte mit dem Gemeinderat – Jens Geiß war damals noch CDU-Fraktionsvorsitzender – ein Tempolimit lanciert. Das Projekt wurde von allen Fraktionen und in der Bevölkerung einhellig begrüßt.

Vor allem die Bewohner der Heidelberger, der Mannheimer und der Eichendorffstraße sowie der Straße "Am Biegen" hätte ein Geschwindigkeitslimit spürbar entlastet. Die Schilder standen schon, doch dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Auf Anweisung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe machte die Gemeinde das Tempolimit rückgängig. Es war eine der ersten Amtshandlungen von Jens Geiß, der am 1. November 2014 die Amtsgeschäfte im Rathaus übernahm. Die Maßnahme sei nicht ausreichend begründet worden, kritisierte das Regierungspräsidium. Die betreffenden Straßen seien weder besonders lärm- noch unfallbelastet, und auch in städtebaulicher Hinsicht sei dort nichts geplant.

Nun, sechs Jahre später, sind die Karten neu gemischt. Es gibt einen überarbeiteten Lärmaktionsplan, der klaren Handlungsbedarf aufzeigt. Seit der letzten Untersuchung im Jahr 2012 hat der Verkehr im Ort deutlich zugenommen. An einzelnen Stellen verzeichnete die Gemeinde einen Zuwachs von fast 80 Prozent. Dafür sind vor allem die Oftersheimer selbst verantwortlich. Mit dem Tempolimit habe man ein gutes Instrument gegen die Lärmbelastung, meint Geiß. Der Bürgermeister ist froh, etwas gegen den Lärm in seiner Gemeinde tun zu können. Er wisse aber auch, dass das nur ein Teilstück des Wegs sei. In dem Maßnahmenpapier von "BS Ingenieure" ist unter anderem auch die Rede vom Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um den Lärm zu bekämpfen.

Die Zukunft des Wochenmarkts ist weiter ungewiss. Foto: Lenhardt

Für große Diskussionen sorgte in diesem Jahr auch die Zukunft des Oftersheimer Wochenmarkts. Wenn man attraktive Einkaufsmöglichkeiten im Ort erhalte, gebe es dadurch auch ein paar Autofahrten weniger, meint Geiß. Wobei die Zukunft des Wochenmarkts noch nicht in trockenen Tüchern sei. Aktuell friste der Markt eher ein kümmerliches Dasein mit nur noch drei Ständen auf dem Festplatz mit wenig Besuchern. Für die Marktleute gibt es dafür eine einfache Lösung: Ein Umzug auf den Parkplatz gegenüber der Volksbank. Doch dafür bräuchte man einen neuen Stromanschluss. Im Gemeinderat wurde die Standortfrage in der Dezembersitzung zum Politikum. Nach langen Diskussionen beschlossen die Räte, die Entscheidung über den Standortwechsel zu vertagen, um die Ergebnisse einer SPD-Umfrage abzuwarten.

Für die Betreiberin des Käsestands, Dagmar Schröer, ist das verlorene Zeit. Der Standort am Festplatz sei für den Markt nicht geeignet, weil er abgelegen sei und niemand zufällig vorbeikäme. Sie hofft, dass mit einem Standortwechsel vielleicht auch wieder ein Gemüse- und Obstanbieter hinzukäme. "Dann hätte der Markt wieder eine Zukunft", sagt sie.

Der Bau des Rettungszentrums liegt gut im Zeitplan. Foto: Lenhardt

Für den Bau des Rettungszentrums gibt es hingegen einen klaren Fahrplan. Das neue Zentrum soll sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch das DRK beherbergen. In diesem Jahr wurde auf der Baustelle fleißig gewerkelt. Bis Ende April 2021 könnten die Mannschaften ihre neue Unterkunft beziehen, erklärt der Bürgermeister. Derzeit liege man gut im Plan, sowohl zeitlich als auch finanziell. Zu Beginn des Projekts beschloss der Gemeinderat einen oberen Kostenrahmen von fünf Millionen Euro. Dies bezog sich auf die reinen Baukosten des Bauwerks. Mit 4,8 Millionen Euro befände man sich heute sogar um 200.000 Euro unterhalb dieser Obergrenze, so Geiß. Mit den Planungs- und Erschließungskosten sowie der Herstellung der Außenanlage liegen die Gesamtkosten für das Projekt derzeit bei 6,7 Millionen Euro. "Am Ende ein Gewinn für alle", betont der Bürgermeister.

Die Corona-Pandemie wirke sich nicht nur auf die aktuellen Finanzen der Gemeinde aus. Auch im kommenden und noch im darauffolgenden Jahr erwartet der Rathauschef eine "unschöne" finanzielle Entwicklung. Die ersten Prognosen jedenfalls sähen alles andere als vielversprechend aus. Trotzdem blickt der Bürgermeister zuversichtlich auf die kommenden Monate. "Wenn das mit dem Impfstoff gut funktioniert, würden wir dieser Geißel der Menschheit endlich Herr werden", sagt er.