Vorbereitende Bedarfsanalyse abgeschlossen: Florian Gillwald (2. v. r.) übergibt den Projektbericht an Landrat Stefan Dallinger (2. v. l.) im Beisein von Denis Guth (l.), Projektleiter bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, und Christian Bartelt (r.) von der Uni Mannheim. Foto: zg

Rhein-Neckar. (sha) Die Idee ist so einfach wie gut: Ein neues Liefersystem soll die Landflucht bremsen und die Attraktivität des ländlichen Raums steigern. "Intelligente Marktplätze" heißt das Projekt, dem dieses Kunststück gelingen soll. Im Mittelpunkt - quasi als "Versuchskaninchen"- stehen die Modellgemeinden Spechbach und Schönbrunn.

Mit der Übergabe der vorbereitenden Bedarfsanalyse an Landrat Stefan Dallinger wurde nun die erste Phase des Projekts "Intelligente Marktplätze" abgeschlossen. Der Projektbericht blickt zurück auf einen intensiven Beteiligungsprozess mit mehreren Bürgerforen und Workshops in den Modellgemeinden. Ziel war es, neue und innovative Ansätze für eine Verbesserung der ländlichen Nahversorgung, also der örtlichen Verfügbarkeit von Lebensmitteln sowie sonstigen Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, zu entwickeln.

Der nun vorliegende Projektbericht beinhaltet zunächst eine umfassende Analyse der nahversorgungsrelevanten Angebotsstruktur und Nachfragesituation. Hieran anknüpfend erfolgt eine Bewertung der Umsetzbarkeit gängiger Konzepte wie beispielsweise genossenschaftliche Dorfläden in den Modellgemeinden.

Hierbei wird deutlich, dass bestehende Ansätze unter den gegebenen Strukturen schnell an ihre Grenzen geraten. Daher werden neue und innovative Lösungen benötigt, um dem seit Jahren erkennbaren Trend der Ausdünnung ländlicher Versorgungsstrukturen auf Dauer etwas entgegensetzen zu können.

Gemeinsam mit dem Institut für Enterprise Systems an der Universität Mannheim ist ein Konzept für eine intelligente Vernetzung vorhandener Nahversorgungstreffpunkte durch eine app-basierte Bestell- und Lieferplattform - "Emmas App" - entwickelt worden. Der Projektbericht beleuchtet die Chancen und Risiken des Ansatzes und erarbeitet konkrete Standortempfehlungen für die Einrichtung von Bestell- und Abholstationen in Spechbach und Schönbrunn.

Der Grundgedanke von "Emmas App" besteht darin, dass die Idee eines lokalen Onlinemarktplatzes, also einer gemeinsamen Präsentations- und Vertriebsplattform für regionale Händler, verknüpft wird mit einer intelligenten, netzwerkbasierten Logistiklösung. Hierbei wird kein eigener kostenintensiver Lieferservice neu eingerichtet - stattdessen soll die vorhandene Mobilität im ländlichen Raum, die sogenannten "Sowieso-Fahrten", besser genutzt werden.

Hierfür können sich sowohl Gewerbetreibende als auch Privatpersonen, die viel im ländlichen Raum unterwegs sind, bei der App registrieren und erhalten dann Lieferanfragen ausschließlich zu solchen Bestellungen, die zu den eigenen Fahrtrouten passen. Die Lieferungen werden dann bei zentralen Abholpunkten in den teilnehmenden Gemeinden gebündelt.

Dies kann beispielsweise in einer bestehenden Bäckerei oder Metzgerei erfolgen, wodurch der lokale Anbieter sein Angebot erweitern kann und bestehende soziale Treffpunkte gestärkt werden. Außerdem sollen an den Abholstationen auch Bestellterminals installiert werden, sodass man auch ohne eigenes internetfähiges Endgerät direkt im Laden und bei Bedarf sogar mit Hilfestellung bei regionalen Anbietern bestellen kann.

Die Universität Mannheim möchte die Bürger in Spechbach und Schönbrunn noch im Juli eine erste Testversion von "Emmas App" ausprobieren lassen. Die Rückmeldung der Testpersonen soll dazu genutzt werden, eine möglichst nutzerfreundliche Bedienbarkeit zu erreichen. Bereits im Oktober soll dann ein erster Testbetrieb der fertigen App mit einem eingeschränkten Nutzerkreis starten, um etwaige Nutzungshürden in der Praxis erkennen und abstellen zu können.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat inzwischen bereits einen weiteren Förderantrag eingereicht. Hiermit soll die Anschaffung von Bestellterminals finanziert werden, die in bestehenden Läden und Treffpunkten in Spechbach und Schönbrunn installiert werden sollen.

Info: Interessierte Gewerbetreibende, die sich an dem Projekt beteiligen möchten, können sich bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis melden. Ansprechpartner ist Denis Guth, Telefon: 06221/522-2494. Der vollständige Bericht zur ersten Projektphase kann hier heruntergeladen werden.