Von Steffen Blatt

Heidelberg/Rhein-Neckar. Wenn Stefanie Heck in diesen Tagen die Bilder der Flutkatastrophe sieht – vor allem aus Ahrweiler – ist sie ganz persönlich betroffen. Denn sie kennt die Stadt in Rheinland-Pfalz, die wie der gesamte Landkreis zahlreiche Tote zu beklagen und immense Schäden zu verzeichnen hat.

Vor ein paar Jahren hat sie an der dortigen Bundesakademie einen Masterstudiengang absolviert – im Fach "Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement". Und so dreht sich das Gespräch mit der RNZ nicht nur um ihren neuen Job als Geschäftsführerin der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar – das war der ursprüngliche Grund des Treffens – sondern auch um die dramatischen Wetterereignisse in Deutschland und ihre Folgen.

"Ich bin damals durch die Straßen von Ahrweiler gelaufen – aber wenn ich jetzt Luftbilder der Stadt sehe, fällt es mir schwer, Orientierungspunkte zu finden, weil so viel zerstört wurde", sagt Heck. An der aktuellen Diskussion, wer denn nun Schuld daran ist, dass die Bevölkerung offenbar nicht richtig gewarnt wurde, will sie sich nicht beteiligen. "Aber wir müssen die gesamte Warninfrastruktur nutzen. Auch Sirenen sind wieder ein Thema." Heidelberg etwa baut sein Netz neu auf, Dossenheim denkt ebenfalls darüber nach. Auslöser waren hier der Unfall im Chemie-Unternehmen Kluthe im Februar 2019 und die fast zeitgleiche Blaufärbung des Wassers in den beiden Kommunen – verursacht durch Mikrokalk, wie sich später herausstellte.

Heck begrüßt die Pläne, denn voll und ganz solle man sich nicht auf digitale Lösungen verlassen. Aber die 41-Jährige sieht auch die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers. "Ich muss mich fragen: In welchem Bereich wohne ich, und wie ist mein Haus gesichert." Bund, Länder und Kommunen wiederum müssten in Strukturen investieren, die solche dramatischen Folgen wie jetzt verhindern.

"Das sind Bereiche, die vermeintlich sinnbefreit Geld kosten, die ich aber brauche, wenn ein solches Wetterereignis eintritt." Eine umfassende Sicherheit könne es aber nicht geben. "In Ahrweiler sind ja nicht nur Neubausiedlungen betroffen. Da sind auch Weingüter zerstört worden, die es schon seit 200 Jahren gibt."

Bei einem ähnlich dramatischen Ereignis im Rhein-Neckar-Kreis wäre Heck als Geschäftsführerin der Integrierten Leitstelle natürlich im Dauereinsatz. Denn bei den Mitarbeitenden in der Ladenburger Trajanstraße laufen die Notrufe über die Nummer 112 ein. An zwölf Arbeitsplätzen, jeder mit fünf Monitoren ausgestattet, sitzen die Disponenten, die im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten. Sie entscheiden je nach Lage, welche "Rettungsmittel" in den Einsatz geschickt werden: Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr, Katastrophenschutzeinheiten, Polizei – oder alle zusammen. Auch Krankentransporte werden hier koordiniert. Ein weiterer Standort der Leitstelle befindet sich in der Heidelberger Feuerwache. Dort wird gerade die Technik komplett erneuert. Nach der Fertigstellung ziehen alle Mitarbeitenden dorthin, dann ist Ladenburg an der Reihe.

Als Geschäftsführerin ist Stefanie Heck für die knapp 60 Mitarbeitenden, den Betrieb und das Budget der Leitstelle verantwortlich. Gesellschafter der Einrichtung sind der Kreis, die Stadt Heidelberg und das Rote Kreuz, nachdem ein gemeinsames Projekt mit Mannheim gescheitert war. Seit dem 1. Mai ist die gebürtige Heidelbergerin offiziell im Amt, nach beruflichen Stationen an der Landesfeuerwehrschule, dem Innenministerium und der Heidelberger Berufsfeuerwehr. Die Leitung der Leitstelle übernahm sie aber schon im März 2020. Damals wurde sie aus Heidelberg abgeordnet – zum selben Zeitpunkt, als die Corona-Pandemie in der Region begann.

Die wichtigste Aufgabe war dann zunächst einmal, den Betrieb der Leitstelle sicherzustellen – denn Notrufe annehmen geht nicht im Homeoffice. "Wir haben auf feste Arbeitsgruppen umgestellt, damit wir bei Corona-Einträgen möglichst wenig Mitarbeitende nach Hause schicken müssen. Zum Glück habe ich hier ein tolles Team, das ganz flexibel agiert hat", berichtet Heck. Tatsächlich gab es Corona-Fälle beim Personal, die Betroffenen hatten sich aber jeweils außerhalb der Arbeit angesteckt. Was Heck und ihren Leuten in dieser Zeit geholfen hat, war der Einbruch bei der Zahl der Notrufe vor allem während der ersten Corona-Welle. Die Menschen waren weniger unterwegs, es gab keine Events oder Sportveranstaltungen und damit weniger Unfälle und Verletzungen. In der Pandemie ist die Leitstelle aber dennoch gefordert. So arbeitet man etwa intensiv mit dem Gesundheitsamt zusammen, Heck war auch Teil des Operativen Stabes, der unter anderem die Corona-Stationen in Krankenhäusern plante.

"Chaos sichten, Chaos sortieren und dann Abläufe organisieren, das können wir Feuerwehrleute besonders gut", sagt Heck. Schon von klein auf wollte sie einen technischen Beruf erlernen, "schuld" daran ist ein Onkel, der bei der Heidelberger Berufsfeuerwehr arbeitete. Und so ist es auch kein Wunder, dass sie irgendwann ebenfalls im Feuerwehrdienst landete. In Schönbrunn, wo sie mittlerweile mit ihrem Mann und den zwei Kindern lebt, ist sie natürlich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. "Wir hatten noch keine Fenster im neuen Haus, da war ich schon Unterkreisführerin", erinnert sich Heck. In ihrem jetzigen Job fühlt sie sich "top-wohl", und auch vorher hatte sie nie ein Problem als Frau in der immer noch eher männerdominierten Feuerwehr-Branche. Vielleicht liegt es daran, dass sie nie auf die Idee kam, sich zu verstellen und dass sie an der Männerwelt die "direkte Kommunikation" schätzt, wie sie es ausdrückt. Vielleicht hat sich einfach auch schon einiges geändert in der Wahrnehmung von Frauen in der Feuerwehr.

In Stefanie Hecks Familie ist das jedenfalls schon so – durch ihr Beispiel. Denn als ihr Sohn mal äußerte, dass er Feuerwehrmann werden will, meinte die Tochter: "Das ist doch nur was für Mädchen!"