Von Jörg Runde

Ketsch. Mehr denn je tummeln sich in diesen Tagen Wassersportler auf und in den Gewässern der Region. Das gilt für Mensch und Hund gleichermaßen. Mich ziehen vor allem die Flüsse der Region magisch an. Mit meiner Labrador-Dame Ella (9) bin ich regelmäßig an den ruhigen Altrhein-Stellen rund um die Ketscher Rheininsel unterwegs. Sie liebt, wie fast alle Labbis, Wasser über alles. Ausgestattet mit einer Otterrute und Schwimmhäuten zwischen ihren Zehen, ist ihr Körper fürs Schwimmen prädestiniert. Und der Sprung ins kühle Nass macht ihr sichtbar so viel Spaß, wie einem kleinen Kind der Hüpfer ins Plantschbecken.

Ihre Freude am Wasserspringen macht es mir leider unmöglich, sie einmal mit auf eine meiner Stand-Up-Paddle-Touren (SUP) zu nehmen. Vor zehn Jahren habe ich mit der heutigen Trendsportart auf einem sperrigen Holzboard begonnen. Was als Kompensation für das immer seltener mögliche Surfen auf den Atlantik-Wellen begann, ist für mich längst zur echten Leidenschaft geworden. So oft es geht, zieht es mich raus auf den Altrhein und den Neckar. Eberbach, Mosbach, Neckargemünd, Heidelberg, Edingen-Neckarhausen, Ladenburg und Mannheim sind meine bevorzugten Einstiegsstellen auf dem Neckar. Den Altrhein erkunde ich vor allem von Brühl, Otterstadt oder meinem Wohnort Ketsch aus.

Seit diesem Sommer halte ich ich unsere Wasseraktivitäten auf dem Instagram-Account @wasserrunde fest. Wie schön es in der Rhein-Neckar-Region ist und was für tolle Möglichkeiten uns hier geboten werden, will ich mit meinen Impressionen vor allem zeigen.

Leider geht es aber nicht nur bunt und schön. Müll in den verschiedensten Formen ist an unseren Flüssen und Seen ein echtes Problem. Egal ob auf meinen SUP-Touren oder beim Ausflug mit Ella - vom Menschen verursachte Abfallstellen sehe ich leider immer häufiger.

