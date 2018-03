Die erste "Naturwash"-Anlage steht in Schwetzingen in der Bruchhäuser Straße und wird laut Inhaber Sorin Polder häufig angefahren. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Das Wasser strömt aus unzähligen Düsen. Es braust die Autos so gründlich ab, als wären sie von der Rallye Paris-Dakar zurückgekommen. Egal, wie dreckig ein Auto ist: Bis zu 180 Liter Wasser benötigt die durchschnittliche Waschanlage pro Wagen. Viel zu viel, findet Sorin Polder, der in Schwetzingen eine fast wasserlose Autopflege entwickelt hat. In seiner Waschanlage "Naturwash" werden Autos so ökologisch wie möglich gereinigt. Pro Wagen braucht Polder nur knapp einen halben Liter Wasser. Und der steckt in den Pflegemitteln.

Zu seiner Ausrüstung gehören im Grunde nur verschieden Sprühflaschen und Mikrofasertücher. In den Flaschen befinden sich etwa zehn verschiedene Emulgatoren, Tenside und natürliche Wachse. Die Mikrofasertücher sind speziell so entwickelt, dass er den Schmutz vom Lack abtragen kann, ohne Druck auszuüben. Fertig ist die ökologische Wäsche?

Einen Trick gibt es noch: "Die Wachsmoleküle auf meinem Lappen und die Schmutzpartikel auf dem Lack haben unterschiedliche elektrische Ladungen. Die Schmutzpartikel werden praktisch von den Wachsmolekülen abgelöst und umhüllt." Zwischen Autolack und den im Wachs eingehüllten Schmutz entstehe so eine Art Barriere, die unter anderem Kratzer im Lack verhindere.

Zusätzlich legt sich während der Reinigung eine mikroskopisch dünne Wachsschicht auf das Auto, die den Lack versiegelt. "Das Auto bleibt mit der Wachsschicht länger sauber", erklärt der Autowäscher weiter. Das Wachs absorbiere UV-Strahlung und schütze den Lack vor Vogelkot oder saurem Regen. Natürlich gibt es verschiedene Wachse, doch Polder benutzt besonders gerne eines der brasilianischen Carnaubapalme, das auch für kosmetische Zwecke eingesetzt wird. Außerdem ist es biologisch abbaubar.

Wassersparen und ökologische Effizienz haben allerdings einen Preis: Sorin Polders "Naturwash" ist keine voll automatisierte Waschanlage, in die die Autofahrer im Fünf-Minuten-Takt rein- und rausfahren. Nein, Polder pflegt jedes Auto von Hand und benötigt etwa eine Stunde für die Innen- und Außenwäsche. Für ein ökologisch gepflegtes Auto muss der Verbraucher also etwas Zeit mitbringen.

Als gelernter Werbetechniker ist Polder mehr oder weniger zufällig zur Autowäsche gekommen. Während seiner Arbeit stieß er auf die Pflegemittel, mietete sich beim Autohaus Bernhard an der Bruchhäuser Straße eine Garage und bot mit "Naturwash" seine ökologische Autowäsche an. Die Nachfrage sei so gut, dass er derzeit konkret über weitere Filialen in der Region nachdenke.

Info: www.naturwash.de