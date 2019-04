Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen/Walldorf. "Ob wir in dieses Schulsystem alle Kinder inkludieren können, steht in den Sternen", sagt Marianne Falkner. Sie spricht auf Einladung von Kreisrat Dietrich Herold bei der "Liberalen Runde" der FDP in Edingen-Neckarhausen. Die pensionierte Oberstudiendirektorin stand vor fünf Jahren unter Dauerbeschuss.

Falkner war es, die als Schulleiterin gemeinsam mit der Lehrer- und der Schulkonferenz dem damals elf Jahre alten Henri die Aufnahme aufs Walldorfer Gymnasium verweigerte. Der Junge hat das Down-Syndrom. Seine Eltern wollten, dass er bei seinen Freunden bleibt, die nach der Grundschule aufs Gymnasium wechselten. Falkner war dagegen, obwohl an ihrer früheren Schule mehrere "Inklusionskinder" unterrichtet werden.

Bei Henri wäre jedoch absehbar gewesen, dass er das Schulziel nie erreichen würde. Falkner sah Frust bei ihm voraus. "Das Kindeswohl steht über allem", sagt sie. Konkreter wird die Pädagogin nicht, muss sie dann doch vermutlich mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das ist auch der Grund, warum sie und ihre Kollegen sich auf dem Höhepunkt der bundesweiten Diskussion nicht zu dem "Fall" äußerten.

Henris Mutter, Kirsten Ehrhardt, ließ damals kaum eine Gelegenheit aus, die Gymnasiallehrer zu kritisieren. Ehrhardt ist Vizevorsitzende der baden-württembergischen Landesarbeitsgemeinschaft "Gemeinsam leben, gemeinsam lernen". Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Walldorfer Gymnasiums Mitte Oktober 2017 legte Dorothea Terpitz vom Bundesnetzwerk des Inklusion-Vereins nach.

Sie sprach von einer "besonders rückwärtsgewandten Schule", der die UN-Behindertenrechtskonvention "offensichtlich egal ist", und warf Falkner wie den Lehrern vor, ihre damalige Entscheidung weder geändert noch bedauert zu haben. Auf Nachfrage der RNZ musste Terpitz gleichwohl einräumen, nie auch nur mit einem Walldorfer Pädagogen gesprochen zu haben. Ihre Informationen habe sie von Kirsten Ehrhardt bezogen.

Marianne Falkner. Foto: Pilz

Falkner sagt, eine Gleichbehandlung aller Kinder, wie von Eltern behinderter Kinder oft gefordert, könne es allein deshalb nicht geben, weil es keine zwei Kinder mit derselben Wesensart gebe. Sie setzt deshalb auf Einzelfallbetrachtung.

"Wir Liberalen treten für die Wahlfreiheit der Eltern ein", meint Dietrich Herold. Das heißt, die Förderschulen sollen bleiben. Kirsten Ehrhardt sagte der RNZ vor einigen Jahren, die Sonderschulen gehörten abgeschafft. Es ergebe keinen Sinn, zwei Systeme parallel aufrechtzuerhalten, das koste viel zu viel Geld.

"Ich möchte davor warnen, Eltern zu stigmatisieren, die ihre Kinder in eine Sonderschule geben. Denn wir schaffen es nicht, alle Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Regelschulen auch wirklich zu fördern", hält Falkner dagegen. Eine "zielgleiche" Inklusion müsse gelingen, eine "zieldifferente" könne gelingen, wenn seitens der Eltern ein "realistisches Bild vom Kind" da sei.

In der Diskussion meldet sich eine Realschullehrerin zu Wort. Sie sei nicht dafür ausgebildet, die drei geistig behinderten Kinder in ihrer Klasse zu begleiten. Bis auf vier Stunden, in denen die Kinder mit ihrer sonderpädagogischen Begleitung in einem anderen Raum verweilten, seien sie Teil der Klasse.

Der Geräuschpegel sei hoch, was eine gleichzeitige Vorbereitung auf die Mittlere Reife erschwere. "Und wenn es zu laut ist, dann steht der Elternbeirat vor der Tür", ergänzt eine Gymnasiallehrerin. In einer Erfolgsgesellschaft, wie der unseren stehe der Druck seitens der Eltern einer Inklusion oft entgegen.

Hintergrund Zielgleiche Inklusion bedeutet, dass alle Kinder, eingeschränkt oder nicht, am selben Thema auf selbem Niveau lernen. Eingeschränkte Kinder haben dabei einen sogenannten Nachteilsausgleich und somit eine halbe Stunde länger Zeit zur Lösung von Aufgaben. Zieldifferente Inklusion bedeutet, dass ein eingeschränktes Kind gemeinsam mit den anderen Kindern in der Klasse am selben Thema aber auf anderem Niveau lernt. Es erzielt dabei Lernzuwächse in den Bereichen seiner Fähigkeiten. nip



Sie berichtete von blinden, lungenkranken und autistischen Kindern mit Asperger-Syndrom in ihrer Klasse, die viel mehr Ruhe bräuchten. "Die sind gut, die schaffen das Abitur. Aber als normale Lehrkraft muss man schon enorm kreativ sein, um das zu leisten. Ich möchte das aber auch nicht mehr missen." Zur gelingenden Inklusion bräuchte es viel kleinere Klassen. "Und eine sachgerechte Ausstattung der Regelschulen", ergänzt Marianne Falkner.

Gleichwohl betonen alle anwesenden Lehrer, dass die Inklusion für die Schüler einer Klasse in sozialer Hinsicht ein Gewinn sei. Zwischen behinderten und eingeschränkten Kindern oder später auch Erwachsenen, gebe es im Alltag viel zu wenig Berührungspunkte, findet ein betroffener Vater, der eine gemeinsame Schule für alle bis zu den jeweiligen Abschlüssen bevorzugen würde. Das sei Inklusion dann auch zu Ende gedacht.

"Ich habe den Eindruck, wir sind, was Inklusion angeht, noch in einer Experimentierphase", sagt die FDP-Politikerin Silke Buschulte-Ding. Herold stimmt zu. In der Theorie gebe es Lösungsansätze, das ja. "Das Problem in Deutschland ist, dass keine Basen da sind, wie Inklusion gelingen soll", meint Falkner. Die Politik sei gefordert, ist man sich einig. Auch nach der Schullaufbahn fehle es an Optionen für eingeschränkte Kinder.

Die Inklusion in Ausbildung und Arbeitsmarkt sei nicht befriedigend. Die Voraussetzungen müssten von staatlicher Seite geschaffen werden. Kirsten Ehrhardt war von Herold ebenfalls zur Veranstaltung eingeladen worden, nahm aber nicht teil. Sie hatte schriftlich davor gewarnt, Persönliches über ihren Jungen zu thematisieren. Was nicht geschieht.

An der Walldorfer Realschule, wo Henri unterrichtet wird und die sich im selben Gebäudekomplex wie das Gymnasium befindet, sei er einer von rund 870 Schülern, sagt Schulleiter Jens Albrecht der RNZ. "Und das im positiven Sinn." Wie viele andere Kinder mit Schulbegleitern auch, laufe er im normalen Betrieb mit.

Henri und Lothar Binding. Foto: Theobald

Kürzlich hat Henri ein dreitägiges "Praktikum" im Berliner Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding absolviert. "Wir waren oft im Plenum und er hat sich ganz besonders für die Gebäude interessiert", erzählt der Sozialdemokrat. "Das haben wir dann auch in die Praktikumsbescheinigung geschrieben, um die uns Henris Mutter gebeten hatte", so der Abgeordnete. Der inzwischen 16-Jährige habe eine "intensive Betreuung" benötigt - "und die haben wir ihm natürlich auch gegeben", so Binding.