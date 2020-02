Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Luft schmeckt ein wenig nach Schweröl, an diesem Februarmorgen erscheint der Rheinhafen in Karlsruhe wie ein unnahbarer, abweisender Ort. Es ist schwer vorstellbar, dass es hier, zwischen Mauern und schweren Einfahrtstoren der Speditionen, irgendwann mal freundlich wirken kann. Hin und wieder rattert ein Lkw über die Schienen vor dem Schuppen, in dem Saeid Fazloula dennoch eine Heimat und ein Stück Glück gefunden hat.

2015 floh der heute 27-Jährige aus dem Iran, landete über einige Umwege in Karlsruhe und gilt inzwischen als Paradebeispiel einer Integration. Doch in dieser Geschichte geht es nur am Rande um seine Versuche, in Deutschland Fuß zu fassen oder um seinen Status als dauerhaft anerkannter Flüchtling. Fazloula ist Kanute, er gewann bei den Asienmeisterschaften eine Silbermedaille, startete vor knapp zwei Jahren für Deutschland bei den Weltmeisterschaften – hat aber Angst, dass sein großer Lebenstraum nicht in Erfüllung geht, weil er zwischen die Mühlen der Politik geraten ist.

"Ich habe manchmal das Gefühl, nicht mehr atmen zu können", sagt Fazloula und deutet mit den Händen auf seinen Hals. Die Enttäuschung, der Ärger und die Wut schnüren ihm die Kehle zu – zumindest fühlt sich die Situation für ihn so an. Er sitzt im Büro seines Trainers Detlef Hofmann, in einem schicken Funktionsgebäude direkt neben dem Schuppen, in dem er sein Glück fand. In den Kajaks in dem Schuppen, dem Bootshaus seines Vereins, trainiert er für seinen Traum von den Olympischen Spielen. Er hat tiefbraune Augen, die wachsam sind und gleichzeitig Neugierde ausstrahlen. Wenn Fazloula seine Geschichte erzählt, ändert sich sein Blick, plötzlich ist eine große Hilflosigkeit spürbar. "Hin und wieder habe ich das Gefühl, ich gehe kaputt", sagt er zwischendurch.

Bis August 2015 lebte Fazloula im Iran, hatte als erfolgreicher Kanute ein privilegiertes Leben, wenngleich er nach dem zweiten Platz bei den Asienmeisterschaften 2014 einen offiziellen Rüffel des iranischen Verbandes wegen "unverhältnismäßigen" Jubels erhalten hatte.

Dennoch ging es Fazloula gut – bis er während der Kanu-Weltmeisterschaften in Italien an einem wettkampffreien Tag den Mailänder Dom besichtigte. Nach seiner Rückkehr nach Teheran wurde er am Flughafen in Gewahrsam genommen und blieb vier Tage inhaftiert, weil ihm ein Wechsel der Religion vorgeworfen wurde. Im Iran ist der Islam Staatsreligion. Als Beweis wurden ihm Bilder seines Dom-Besuchs vorgelegt.

Fazloula wurde nicht schwer misshandelt, während der Verhöre aber getreten, so dass er für sich den Entschluss fasste, das Land zu verlassen. Nachdem er aus der Haft freikam, machte er sich wie viele andere Menschen im Spätsommer 2015 über die Balkan-Route auf den Weg nach Europa. Ursprünglich wollte er nach Großbritannien, blieb aber in Deutschland sitzen, nachdem ihn sein Schlepper hängen ließ. Der junge Iraner war mitten in Deutschland gestrandet. "Das war hart, aber rückblickend ein Glück für mich", sagt Fazloula. Nach einigen Irrwegen landete er in Karlsruhe und fand den Weg zum örtlichen Kanuklub, durch den er zunächst Halt und später die Möglichkeit zu einem Neuanfang fand.

Hofft auf einen Platz im Flüchtlingsteam des IOC: Kanute Saeid Fazloula. Foto: miwi

Die Chance nutzte er. Heute spricht Fazloula beachtlich gut Deutsch, absolviert eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann und arbeitete sich sportlich auf ein derart hohes Niveau, dass er bei den Weltmeisterschaften im Sommer 2018 im Kajak-Zweier den achten Platz belegte. Das lag nicht zuletzt daran, dass Fazloula sich auch am Olympiastützpunkt in Heidelberg vorbereitete. Er startete für Deutschland, nachdem ihm der Iran nach einigem Hin und Her die Freigabe erteilt hatte. Fazloula war auf dem Weg, sich seinen Traum zu erfüllen: die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Für Deutschland, das wurde schnell klar, konnte er sich nicht qualifizieren. Einerseits ist in keinem Land die Konkurrenz bei den Kajakfahrern so groß wie hier, andererseits fehlte eine entscheidende Voraussetzung: Fazloula ist kein deutscher Staatsbürger. Das ist aber bei Olympischen Spielen eine Voraussetzung, um für Deutschland starten zu können.

Der Traum war damit aber nicht geplatzt, weil das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals ein Flüchtlingsteam zusammenstellte und ein solches für die Spiele in diesem Sommer in Tokio ebenso aufgestellt wird. Als anerkannter Flüchtling und erfolgreicher Kanute will er nach Japan – kämpft aber bislang gegen Windmühlen.

"Wir sind seit einem Jahr bemüht, Saeid auf die Teilnehmerliste des Flüchtlingsteams für Tokio zu bekommen", berichtet Hofmann. Er unterstützt seinen Schützling so gut es geht, denn er weiß um die Besonderheiten der Olympischen Spiele: 1996 gewann er für Deutschland eine Goldmedaille. "Saeid hat das Zeug, das B-Finale zu erreichen, mit etwas Glück kann er es auch in den Finallauf schaffen", ist Hofmann überzeugt. Sportlich hat Fazloula das Zeug zum Olympioniken, aber das genügt nicht, um als Flüchtling für das Flüchtlingsteam starten zu können. Zumindest sind bislang alle Versuche gescheitert.

Auch die des internationalen Kanuverbandes, wie Thomas Konietzko betont. "Saeid hat jede Unterstützung verdient", sagte der Vizepräsident des internationalen Verbandes, der gleichzeitig auch Präsident des deutschen Kanu-Verbandes ist. "Wir haben uns an das IOC gewandt und zuletzt auch den DOSB eingeschaltet", sagt Konietzko. Seine Botschaft: Wir Kanuten haben alles getan, um Saeid Fazloula eine Teilnahme in Tokio zu ermöglichen.

Hintergrund IOC-Flüchtlingsteam kann auf Missstände aufmerksam machen Nach der Premiere in Rio de Janeiro vor vier Jahren wird es auch in Tokio 2020 wieder ein Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen geben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte das Projekt 2016 gestartet, um Sportlern, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, die Chance zu geben, beim größten [+] Lesen Sie mehr IOC-Flüchtlingsteam kann auf Missstände aufmerksam machen Nach der Premiere in Rio de Janeiro vor vier Jahren wird es auch in Tokio 2020 wieder ein Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen geben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte das Projekt 2016 gestartet, um Sportlern, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, die Chance zu geben, beim größten Sportereignis weltweit dabei zu sein. "Den Athleten soll Gerechtigkeit widerfahren", sagt Thomas Bach. Der IOC-Präsident gilt als Antreiber des "Refugees Olympic Team" (ROT). "Wir wollen nicht, dass die Sportler ihren olympischen Traum aufgeben müssen, weil sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden", erklärt der Deutsche. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 initiierte das ROT vor vier Jahren, dessen Athleten unter der Flagge des IOC starteten und wie die knapp 11.000 anderen Olympia-Teilnehmer während der Wettkämpfe im Olympischen Dorf lebten. In Rio umfasste das Team insgesamt zehn Athleten. Unter ihnen war mit Yusra Mardini eine Schwimmerin aus Syrien, die seit ihrer Flucht im Jahr 2015 in Deutschland lebt. Mardini erlangte weltweite Aufmerksamkeit, weil sie bei ihrer Flucht gemeinsam mit ihrer Schwester und zwei weiteren Flüchtlingen ein Schlauchboot, das in der Ägäis zu kentern drohte, schwimmend zum Zielort, der Insel Lesbos, brachte. Vor und während der Olympischen Spiele in Brasilien nutzte das IOC das Flüchtlingsteam, um auf Krisen aufmerksam zu machen. "Sport kann auch dabei helfen, Flüchtlinge in ihren Gastländern zu integrieren", erklärt IOC-Präsident Bach, für den das ROT ein Zeichen der Hoffnung aussenden soll. Die 206 Nationalen Olympischen Komitees können dem IOC mögliche Kandidaten nennen, die als Flüchtlinge in den jeweiligen Staaten leben und die sportlichen Kriterien erfüllen, um in das ROT aufgenommen zu werden. Anschließend prüft das Internationale Olympische Komitee die Athleten. Genaue Kriterien, um in das Flüchtlingsteam aufgenommen zu werden, gibt es jedoch nicht. Aktuell stehen auf einer Liste für das ROT für Tokio 42 Athleten, vier von ihnen haben einen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Die Liste ist nicht endgültig, bis Ende März können weitere Kandidaten aufgenommen werden, ehe eine finale Auswahl erfolgt. (miwi)

Das IOC beantwortete Fragen zu dem Fall Fazloula nicht, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verweist auf die Zuständigkeit des internationalen Verbandes. Das IOC äußerte sich nicht zu den Regularien, die eine Aufnahme in das Flüchtlingsteam voraussetzen würden. Gegenüber Fazloula hatte es erklärt, er könne nicht für das Flüchtlingsteam starten, weil er in der Vergangenheit bereits für Deutschland gestartet sei. Weil aber auf der vorläufigen Liste des Teams für Tokio mehr als ein halbes Dutzend Athleten stehen, die nach ihrer Flucht bereits für andere Nationen im Einsatz waren, verliert dieses Argument an Kraft. Eine fehlende Freigabe durch den iranischen Verband, wie ebenfalls vorgebracht wurde, wirkt deshalb vorgeschoben, weil Fazloula eine solche vorliegt, um für Deutschland starten zu dürfen. Intern werden die Verantwortlichkeiten hin und hergeschoben, der Leidtragende ist Saeid Fazloula.

Vermutlich ist seine Herkunft ein Grund für die Schwierigkeiten, denn der politische Druck des Iran erschwert den Umgang mit geflüchteten Sportlern. Offiziell bestätigt diese These niemand, hinter vorgehaltener Hand wird aber "eine politische Dimension" eingeräumt. Tatsache ist, dass bei den Olympischen Spielen 2016 kein Iraner ins Flüchtlingsteam aufgenommen wurde. Auf der vorläufigen 42 Athleten starken Liste für Tokio befinden sich einige Iraner, doch es ist unklar, ob sie dabeibleiben.

"Es deutet zumindest einiges darauf hin, dass die Herkunft von Saeid eine Rolle spielt", sagt sein Trainer. Detlef Hofmann wird weiter für seinen Schützling kämpfen. Fazloula selbst ist verzweifelt. "An der Wand zuhause hängen die Olympischen Ringe, die mich Tag für Tag motivieren, hart zu trainieren", erklärt der Kanute: "Ich bin jetzt 27. Tokio ist meine letzte Chance."

Saeid Mollaei war Judo-Weltmeister, verlor auf Befehl einen Kampf und floh deshalb nach Deutschland

Saeid Mollaei darf nicht reden, genauer gesagt soll er nur einmal reden. Für den kommenden Montag ist in Düsseldorf eine Pressekonferenz des Internationalen Judo-Verbandes (IJF) angesetzt, auf der sich der Judoka aus dem Iran erklären soll, ehe er wieder aus dem Lichtkegel der Öffentlichkeit tritt. Im vergangenen August machte Mollaei weltweit Schlagzeilen, als er nach den Weltmeisterschaften in Japan nach Deutschland floh. Während der Wettkämpfe war der Titelverteidiger aufgefordert worden, absichtlich zu verlieren, um einem Kampf gegen einen israelischen Sportler aus dem Weg zu gehen. Im Halbfinale, erklärte Mollaei später, habe er schließlich bewusst verloren, um im Finale nicht auf den Widersacher aus Israel zu treffen.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio will Judoka Saied Mollaei wie bei der WM 2017 wieder eine Medaille küssen. Foto: Imago

Die Staatsdoktrin des Regimes in Teheran sagt seit der Revolution im Jahr 1979 aus, sich nicht in Wettkämpfen mit Athleten aus Israel messen zu dürfen. Der Präsident des iranischen Olympischen Komitees hatte Mollaei während des Turniers telefonisch unter Druck gesetzt, bis er im Halbfinale den Anweisungen aus der Heimat folgte – aus Angst, seine Familie im Iran könnte Schaden nehmen. Dennoch stand in diesem Moment der Entschluss fest, seine Heimat zu verlassen. Mollaei floh und erhielt politisches Asyl in Deutschland. Im Iran ist er nicht mehr sicher, seit er die Vorgänge während der Weltmeisterschaft öffentlich gemacht hat.

"Düsseldorf wird die einzige Möglichkeit sein, mit ihm vor den Olympischen Spielen im Sommer zu sprechen, es wird keine weiteren Interviewtermine geben", heißt es aus der IJF-Zentrale in Budapest.

Mollaei wird abgeschottet, um dem Politikum durch mediale Auftritte nicht noch mehr Brisanz zu verleihen. Die Geschichte des 28-Jährigen wurde zur Chefsache bei der IJF. Nach den Aussagen des Athleten wurde der iranische Judo-Verband international gesperrt, was das Regime in Teheran veranlasste, Druck auf den Sportler auszuüben. Mollaei lebt seit seiner Flucht in der Nähe von Heidelberg, trainiert am dortigen Olympiastützpunkt sowie bei einem Zweitligisten in Mannheim – und versucht, wieder etwas Normalität zurückzuerlangen.

Der Weg in die Rhein-Neckar-Region war vorgezeichnet, weil seine Freundin hier lebt. Bei ihr und ihren Eltern hat Mollaei Unterschlupf gefunden. Die Situation sei immer wieder auch belastend, insgesamt kommen Mollaei und die Familie aber gut klar, heißt es aus dem Umfeld.

Niemand möchte seinen Namen in der Zeitung lesen, niemand möchte eine Angriffsfläche bieten, denn jeder kennt die brisante Lage, in der sich der Judoka befindet.

Bis zur Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer in Tokio wirkte Mollaei nach außen wie ein Vorzeigesportler des iranischen Regimes. Bei der WM 2018 hatte er die Goldmedaille gewonnen, war Weltranglistenerster, ehe ihm der Umstand zum Verhängnis wurde, dass sein größter Rivale ein Israeli ist. Diese Situation gefährdete die Karriere des Judoka, so dass er das Risiko einging, aus dem Iran zu fliehen. Tokio sollte nicht das Ende sein, denn Tokio war und ist der Sehnsuchtsort für Saeid Mollaei.

"Ich habe mich von der Halle noch nicht verabschiedet. Ich habe mir gesagt, dass ich wiederkomme", sagte er kurz nach seiner Flucht. Die Olympischen Spiele sind der Lebenstraum des Judoka, für den er einen kuriosen Weg eingeschlagen hat. Künftig startet er für die Mongolei, nachdem sich der ostasiatische Staat bereit erklärte, Mollaei unbürokratisch einzubürgern. Die Teilnahme am Olympischen Judoturnier in Tokio ist ihm durch den Wechsel der Staatsbürgerschaft sicher, ein erfolgreiches Abschneiden nicht.

In den vergangenen Monaten büßte er die Spitze in der Weltrangliste ein, es gab ungewohnt viele Niederlagen bei internationalen Turnieren. Die Situation habe es ihm erschwert, sich auf den Sport zu fokussieren, heißt es aus dem Umfeld von Mollaei im Rhein-Neckar-Raum. Das ist ein weiterer Grund, warum Mollaei aus der Öffentlichkeit ferngehalten wird.