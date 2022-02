Blick in den Außenbereich des Pflegezentrums Offenloch in Hockenheim. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Region Schwetzingen. Es dauert noch knapp einen Monat, bis die Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich greift. Dementsprechend erklingen in vielen Einrichtungen Warnrufe wegen eines befürchteten Exodus von ungeimpften Mitarbeitenden. Mit dem GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen, dem B + O Seniorenzentrum in Brühl, dem Avendi-Seniorenzentrum in Ketsch, dem Caritas-Altenzentrum in Plankstadt, dem ASB-Pflegeheim in Oftersheim und dem Pflegezentrum Offenloch in Hockenheim hat die Rhein-Neckar-Zeitung sechs Einrichtungen kontaktiert – und alle signalisieren Entwarnung. Die Impfquote unter den Mitarbeitenden der Einrichtungen wird von den Heimleitern im Schnitt zwischen 96 und 100 Prozent angegeben.

> Im GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen mit 78 Heimbewohnern und 75 Mitarbeitern sei, so Heimleiterin Martina Burger, nur eine Mitarbeiterin nicht geimpft. Und das habe rein gesundheitliche Gründe, die durch das Gesundheitsamt geprüft würden. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht bereitet ihr deshalb keine Sorgen. Aber sie sieht sie trotzdem kritisch. Gerade Omikron mache deutlich, dass, wenn überhaupt, nur eine generelle Impfpflicht Sinn mache.

> Im Caritas-Altenzentrum in Plankstadt wird diese Sicht von Martha Trautwein geteilt. In ihrer Einrichtung betrage die Impfquote bei 100 Mitarbeitenden rund 99 Prozent, sagt die Heimleiterin. Und gerade angesichts der Omikron-Variante, ergänzt sie, wäre eine zeitnahe Diskussion über eine generelle Impfpflicht für alle über 18 Jahre angemessen gewesen. Denn eine Pandemie sei ein gesamtgesellschaftliches Problem.

> Im B + O Seniorenzentrum in Brühl sind von 220 Mitarbeitenden über 96 Prozent geimpft. Silke Fischer, stellvertretende Leiterin der Einrichtung und selbst immunisiert, macht sich für das Impfen stark. Sie sieht in der Impfpflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber ein falsches Signal. Seit Jahrzehnten habe der Pflegebereich keine gute Lobby und stehe ständig unter Druck. Eine Stärkung des Pflegeberufs, der immer wieder angekündigt werde, würde so nicht gelingen.

> Im Pflegezentrum Offenloch in Hockenheim blickt man dem Stichtag 15. März ganz entspannt entgegen. Angesichts einer Impfquote von 100 Prozent bei 85 Mitarbeitenden ist das auch kein Wunder. "Der 15. März kann kommen", sagt Marina Offenloch. Natürlich habe es auch in ihrer Einrichtung Zweifel und sogar Ängste gegeben. "Wir haben mit unseren Mitarbeitenden intensiv gesprochen und mehrere Impfberatungen mit unserem Betriebsarzt durchgeführt", betont die Chefin. Ein Ansatz, der voll aufgegangen sei.

> Im ASB-Pflegeheim in Oftersheim sind laut Heimleiterin Janett Hoffmann von 72 Mitarbeitenden momentan rund 96 Prozent geimpft. Sie betont, dass sie aber alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt behalten wolle. Jeder einzelne Weggang wäre ein Verlust. Aber natürlich halte man sich an die gesetzlichen Vorgaben und melde die Betroffenen dem Gesundheitsamt. Noch nicht ganz klar sei, was dann genau passiere. Hoffmann hofft auf längere Übergangsfristen.

> Im Avendi-Seniorenzentrum in Ketsch sieht Heimleiter Jens Reinemuth die auf die Mitarbeiter des Pflege- und Gesundheitsbereichs begrenzte Impfpflicht kritisch. Nicht wegen seiner Einrichtung, betont er, hier liege die Impfquote unter den 90 Mitarbeitenden bei 99 Prozent, betont er. Aber bundesweit gebe es doch allen Grund zur Sorge. Denn laut der Fachzeitschrift "Altenpflege" hätten sich bislang rund 12.000 Pflegekräfte arbeitssuchend gemeldet. Das mache bei deutschlandweit rund 13.000 Pflegeheimen zwar weniger als eine Pflegekraft pro Einrichtung aus. Doch angesichts der doch sehr dünnen Personaldecke und dem in den kommenden Jahren zu erwartenden starken Anstieg auf der Nachfrageseite befürchtet Heimleiter Reinemuth eine fatale Scherenbewegung. Immer mehr zu Pflegende stehen immer weniger Pflegekräfte gegenüber. Szenarien bis 2030 deuteten auf ein Pflegeminus von dann 50 000 Fachkräften hin.