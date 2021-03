Heidelberg. (cab) Die Metropolregion Rhein-Neckar blieb im Jahr 2020 trotz Corona-Pandemie ein gefragter, attraktiver Standort für institutionelle Anleger. Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht hervor, der am Donnerstag erschienen ist. Die positiven Entwicklungen zeigen zudem, dass Investoren die Auswirkungen der Pandemie als gering einschätzen.

Der Investmentmarkt für Immobilien hat sich auch in der zweiten Jahreshälfte trotz des erneuten Lockdowns positiv entwickelt und überschritt mit einem Transaktionsvolumen von 1,31 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze. Auch 2020 waren Büroimmobilien (33,6 Prozent Anteil) besonders gefragt, gefolgt von Einzelhandelsimmobilien (19,4 Prozent). Mit 30,8 Prozent war der Anteil in der Assetklasse "Living" in diesem Jahr außergewöhnlich hoch, da sie als krisenfest gilt.

Der anhaltende Anlagedruck und langfristig niedrige Zinsen führen dazu, dass Investoren Immobilien als sichere Anlage schätzen. Dabei richten Investoren ihren Fokus auf stabile und zukunftssichere Immobilienmärkte in den sogenannten "B-Standorten", zu denen auch Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gehören. Trotz der aktuellen Diskussion über steigende Homeoffice-Anteile, gehen Anleger auch im Bürosegment von einer langfristig stabilen Entwicklung der Nachfrage aus.

Zu einer Belastung führten die Einschränkungen der Pandemie und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt für den innerstädtischen Einzelhandel. Dennoch gehört die Rhein-Neckar-Region bundesweit weiterhin zu den attraktiven Einzelhandelsregionen mit stabilen Umsätzen und Wachstumspotenzial. So sanken die Werte im Einzelhandelskaufkraft-Index in Mannheim lediglich von 99,4 auf 98, in Heidelberg von 98,5 auf 96,1 und in Ludwigshafen von 92,4 auf 92,3.

Obwohl der Anteil des Onlinehandels um vier Prozent anstieg, gelang es den Städten, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Den Erfolg dieser Anstrengungen zeigen die leicht gesunkenen, aber immer noch überdurchschnittlichen Werte im Einhandelsindex. Auch die Nachfrage an gewerblich genutzten Flächen ist 2020 erneut gestiegen.

Der wachsende Online-Handel erhöht vor allem die Nachfrage nach Logistikflächen in der Region. Der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) arbeitet, wie mehrfach berichtet, aktuell in Abstimmung mit den Kommunen sowie weiteren Partnern wie den Industrie- und Handelskammern an der ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans, unter anderem im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung.

Hierfür werden die im Rahmen einer Gewerbeflächenstudie identifizierten Potenzialflächen räumlich weiter konkretisiert. Entwicklungsperspektiven ergeben sich insbesondere durch die Erweiterungen bestehender Schwerpunkte, Nachnutzung von Konversionsflächen sowie die Ausweisung von bevorzugt interkommunalen Standorten. "Oberstes Gebot bleibt dabei eine ressourcenschonende und flächensparende Siedlungsentwicklung", so der VRRN in einer Mitteilung.

Besondere Erwähnung findet im Immobilienmarktbericht die Metropolregion Rhein-Neckar als Vorreiterin bei der Entwicklung und Nutzung der Wasserstoffwirtschaft. Sie hat sich beim Bund für die Einrichtung des nationalen Technologie- und Innovationszentrums Wasserstofftechnologie auf dem Gelände des 80 Hektar großen Industrie- und Technologieparks Weinheim beworben. Hierbei liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der kompletten Wertschöpfungskette der Brennstoffzellensysteme für Mobilitätsanwendungen. In den nächsten Jahren sollen über 100 Millionen Euro investiert werden. Der VRRN sieht darin ein Beispiel für die Attraktivitätssteigerung der Region.