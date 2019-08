Von Hans-Joachim Heinz

Schwetzingen. Ganz entspannt kam er mit einem blumengeschmückten Fahrrad auf die Bühne im Schwetzinger Schlossgarten gefahren, und genauso locker war Roger Hodgson mit seiner ausgezeichneten Begleitband am Donnerstagabend die nächsten zwei Stunden unterwegs. Der Mitbegründer und Frontmann der damaligen Progressive-Rock-Gruppe Supertramp zog im Rahmen seiner "40. Anniversary World Tour - Breakfast in America" alle Register seines Könnens und wurde lange vor dem Ende seines auch dramaturgisch geschickt aufgebauten Konzerts von den rund 2600 Besuchern mit "Standing ovations" gefeiert. Die hatte er sich verdient.

Auch wenn Kritiker behaupten, die Songs von Hodgson würden alle irgendwie ähnlich klingen, so haben diese andererseits einen hohen Wiedererkennungswert. Das war nicht nur zu Beginn beim Intro zu "Take the long way home" zu erkennen, als bereits lauter Jubel ausbrach. "Come in, you have missed the best song", witzelte der mittlerweile 69-jährige Brite, als danach ein Zuspätkommer seinen Platz suchte.

Überhaupt kommunizierte Hodgson, der 1983 Supertramp zugunsten einer Solokarriere verlassen hatte und 2005 das letzte Mal in Schwetzingen aufgetreten war, zwischen den einzelnen Stücken angeregt mit seinen Fans. Ohne dabei in Plattitüden zu verfallen. Er wirkt vielmehr jederzeit authentisch und ehrlich, braucht keinerlei Showeffekte.

Und natürlich standen fast alle Hits von Supertramp auf der Setlist, als da wären: "School", "Breakfast in America", "Hide in your shell", übrigens das Lieblingslied von Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl (Hogdson: "A very cool man"), "Logical song", "Even in the quietest moments", "Dreamer", das bombastische Epos "Fool’s Overture" sowie die beiden Zugaben "Give a little bit" und "It’s raining again" wurden im typischen Sound der Supergruppe der 70er Jahre, bisweilen nur etwas moderner arrangiert, dargeboten.

Aber auch die weniger bekannten Stücke waren durchaus hörenswert. Bei "Easy does it" animierte Hogdson das Publikum zum Mitpfeifen, eine wunderschöne Ballade ist "Only because of you" aus seinem ersten Soloalbum. Imposant ist ebenfalls das "Death and the zoo" aus seinem letzten Album "Open the door" mit ordentlichem Gebrüll wilder Tiere.

Und ein großes Lob für das deutsche Publikum gab‘s ebenfalls noch vom Meister. Das sei stets sehr respekt- und vertrauensvoll. Wenn es einen Song aber nicht mögen würde, würde es die Arme vor dem Körper verschränken. Aber stets sei es "eine heart-to-heart-connection". Und das merkte jedermann an dem lauen Sommerabend in diesem wunderschönen Ambiente.

Gentleman Hodgson, der sich vor allem bei denen bedankte, die von weit her zu seinem Konzert gekommen waren, hatte anfangs nicht zu viel versprochen, als er ankündigte, "die Probleme der Welt werden heute zwei Stunden draußen bleiben". Fazit: Es war ein äußerst professioneller Auftritt, bei dem auch die Beleuchter mit wenig Effekthascherei und die Verantwortlichen am Mischpult mit klarer und ohrenfreundlicher Aussteuerung einen prima Job erledigten.