Rhein-Neckar. (RNZ) Wie das Straßenbauamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, werden ab sofort wieder die Gehölze an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Rahmen der jährlichen Gehölzpflege zurückgeschnitten. Ziel dieser Pflegemaßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit auf den Straßen für die Verkehrsteilnehmer zu erhalten und wo notwendig zu verbessern und zudem die vielfältigen Funktionen der Gehölze in der Natur zu sichern.

„Die Gehölze am Straßenrand erfüllen wichtige Funktionen“, sagt Carsten Frobin, der im Straßenbauamt zuständig für den Betriebsdienst ist. Vor allem als Sicht-, Blend- und Windschutz sowie zur Sicherung der Straßenböschung sei dieses Straßenbegleitgrün erforderlich. Darüber hinaus haben die Gehölze auch eine wichtige gestalterische Funktion, um beispielsweise eine neue Straße landschaftsgerecht in die Region einzubinden. Das Straßenbauamt hat die Gehölzpflege an eine Fachfirma vergeben.

Die Absicherungen der Arbeitsstellen werden von den Straßenmeistereien Neckarbischofsheim, Weinheim und Wiesloch durchgeführt. Das Bundesnaturschutzgesetz begrenzt diese Arbeiten auf den Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar des Folgejahres. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit auf allen Straßen im Rhein-Neckar-Kreis gebeten. Um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wird bedarfsabhängig mit Baustellenampeln gearbeitet, hierbei kann es kurzzeitig auch zu Sperrungen kommen.