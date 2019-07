Von Alexander Albrecht

Ilvesheim. Eine Kundenberaterin der Sparkassen-Filiale in Ilvesheim hat eine ältere Kundin vor einem dreisten Betrug bewahrt. Das ist die Geschichte dahinter.

Ilvesheim, da war doch was. "Man glaubt immer, das ist alles so schön idyllisch hier", sagt Gabriele Kempa. "So kann man sich täuschen." Aus dem Fenster ihres Büros blickt die 46-Jährige zur Filiale der VR-Bank Rhein-Neckar auf der gegenüberliegenden Seite der Schlossstraße. Die ist vor wenigen Wochen überfallen worden.

Der mit einer scharfen Pistole bewaffnete Bankräuber brachte zwischenzeitlich fünf Mitarbeiter in seine Gewalt. Das Ganze endete unblutig, ein 57-jähriger Franzose wurde noch am Abend festgenommen.

Für die Sparkassenfachwirtin Kempa gehören Überfälle zum Berufsrisiko. Mit einer anderen Form der Kriminalität hat sie es im Februar dieses Jahres zu tun bekommen - und alles richtig gemacht.

Damals erschien in der Sparkassen-Filiale eine Seniorin, um die 75 Jahre alt. "Sie trat sehr forsch und bestimmend auf", erinnert sich Kempa. Bei ihrer Kollegin am Schalter verlangte die Frau 70.000 Euro von ihrem Festgeldkonto - in Gold. Die ganzen Ersparnisse.

Die Angestellte wies die Kundin darauf hin, dass Gold erst bestellt werden muss, und informierte die zuständige Kundenbetreuerin: Gabriele Kempa nahm sich der Sache an.

Hintergrund Tipps der Polizei Damit ältere Menschen nicht auf angebliche Bekannte oder oder falsche Beamte hereinfallen, hat die "richtige" Polizei Tipps zusammengestellt: > Versichern Sie sich, wer anruft - fragen Sie kritisch nach und bleiben Sie misstrauisch. > Denken Sie daran, dass bei Anrufen der Polizei nie die 110 [+] Lesen Sie mehr Tipps der Polizei Damit ältere Menschen nicht auf angebliche Bekannte oder oder falsche Beamte hereinfallen, hat die "richtige" Polizei Tipps zusammengestellt: > Versichern Sie sich, wer anruft - fragen Sie kritisch nach und bleiben Sie misstrauisch. > Denken Sie daran, dass bei Anrufen der Polizei nie die 110 erscheint. So melden sich nur Betrüger. > Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft. Das ist keinesfalls unhöflich. > Geben Sie niemals Auskunft über Besitz- oder Vermögensverhältnisse. > Vereinbaren Sie auf keinen Fall Treffen. Übergeben Sie kein Bargeld oder Wertsachen. > Überweisen Sie auch kein Geld, insbesondere ins Ausland. > Alarmieren Sie umgehend die Polizei unter der 110 oder wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. > Rufen Sie niemals die angeblichen Polizeibeamten unter der übermittelten Nummer zurück. Notieren Sie sich aber die angezeigte Nummer. > Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Die Opfer werden laut Polizei im Telefonbuch ausgewählt. Dabei suchten die Täter bundesweit gezielt nach Vornamen, die eher von älteren Menschen getragen werden, zum Beispiel Heidi, Ludwig oder Ingeborg. Diese würden dann zum Teil mit Anrufen bombardiert und psychologisch raffiniert unter Druck gesetzt. (alb)

Sie hakte bei der ungeduldigen Frau nach und fragte, ob sie denn sicher sei, dass dies die richtige Geldanlage ist. Gold sei nicht sofort zu bekommen, sein Wert sei Schwankungen unterworfen. Die Kundin habe keinerlei Verständnis gezeigt, erzählt Kempa. "Sie gab an, den Tipp von einem Bekannten erhalten zu haben." Der ihr auch gesagt haben soll, dass es in der Filiale einen neuen Mitarbeiter gebe, der Konten plündere.

Wo sie überhaupt - ohne Schließfach in der Bank - das Gold aufbewahre, wollte die Beraterin wissen. Daraufhin habe die Frau das Büro verlassen, um mit ihrer Schwester zu telefonieren. "Ich mache das Schließfach jetzt auch noch", sagte sie bei ihrer Rückkehr. Doch nun wurde Kempa stutzig, vernahm sie doch, wie eine männliche Stimme am Handy ununterbrochen auf die Kundin einredete.

"Da hat es Klick gemacht, und ich war mir sicher, dass da was nicht stimmt", sagt Kempa rückblickend. Erneut ging die Seniorin aus dem Zimmer, konnte aber nicht aus der Bank raus, die zur Mittagszeit ihre Pforten geschlossen hatte.

"Ich stecke in der Klemme", hörte die Bankerin die Kundin klagen. "Alles geklärt?", fragte Kempa hinterher die Seniorin. Die schüttelte den Kopf. "Ich habe meine Schwester nicht erreicht." Die Beraterin schrieb einen Zettel und schob diesen auf ihren Schreibtisch. "Sind Sie in Schwierigkeiten?", stand darauf. Die Frau verneinte und bat abermals darum, das Gold zu bestellen. Kempa ging zum Schein darauf ein und versprach, sich telefonisch zu melden, wenn es da ist.

Die Kundin ging, und in der Sparkassen-Filiale glühten die Drähte. Nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung der Bank informierte Kempa die Polizei, ließ das Konto sperren, sendete per E-Mail einen Rundruf an sämtliche Zweigstellen und rief auch bei der Schwester der Seniorin an. Sie wusste von nichts - keine Überraschung. Noch war die Kundin aber nicht nach Hause gekommen. Wie sich später herausstellte, hatte der Ganove aus dem Callcenter die Frau mit dem Fahrrad zur Filiale in Seckenheim gelotst, damit sie dort 50.000 Euro abhebt. Allerdings waren die Türen bereits verschlossen.

Nun sollte die Seniorin auf Anweisung des Betrügers 35.000 Euro Bargeld in Ilvesheim abheben, zwei Männer würden sie begleiten. Inzwischen war sie in ihrer Wohnung eingetroffen. Die Kripo riet ihr, zu Hause zu bleiben. Den Beamten gelang es allerdings nicht, die sogenannten Läufer - also die Leute, die das Geld vor Ort abholen - zu schnappen. Am nächsten Morgen bedankte sich die fast geprellte Kundin bei Kempa und schenkte ihr eine Schachtel Pralinen. "Ich hatte den Eindruck, dass sie noch gar nicht so richtig realisiert hat, was passiert war", sagt die Beraterin.