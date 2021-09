Von Nicoline Pilz

Ilvesheim/Rhein-Neckar. "Ich fühle mich hier wie zu Hause", sagt der 14-jährige Sidney beim Besuch von Theresa Schopper, der baden-württembergischen Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in der Schloss-Schule in Ilvesheim, einer staatlichen Einrichtung für sehbehinderte und blinde Schüler. Der Siebtklässler aus Bruchsal nimmt am 2020 neu eingeführten Angebot "Sommerschule" teil, und die letzte Woche vor dem Schulstart ist als "Lernbrücke" gerade für die Sekundarstufe I besonders intensiv. Optische Geräte vergrößern zwar die gerade zu lösenden Mathegleichungen, leichter werden sie dadurch aber nicht.

Soziologin Schopper ist als Kultusministerin auf Sommertour und nimmt sich zwei Stunden Zeit für das Staatliche Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat – Förderschwerpunkt Sehen (SBBZ). Und Schopper teilt fraglos Landrat Stefan Dallingers Erkenntnis: "Hochinteressant, diese Eindrücke hier."

Kultusministerin Theresa Schopper (l.) überreicht Schulleiterin Stephanie Liebers (r.) die Urkunde „Partnerschule der Olympiastützpunkte“. Darüber freut sich Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg. Foto: Pilz

Schulleiterin Stephanie Liebers, seit zehn Jahren an der Schule tätig, führt an diesem Vormittag durchs straffe Programm, begrüßt am alten Teil des Anwesens eine große Runde aus Politik, Behörden und Sportverbänden und freut sich mit Blick auf Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz: "Wir haben das schönste Gebäude in Ilvesheim."

Davon abgesehen ist die Schloss-Schule mit ihren 190 Kindern und 240 Mitarbeitern, davon 100 Lehrer, einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde. "Wir haben spannende Sachen, es gibt vieles, das die Schüler machen – und sie sind es gewohnt, dass man sie fragt", stellt die Schulleiterin fest.

Allein die Vorstellungsrunde zeige den "politischen Support" für diese wichtige Einrichtung, findet Schopper (Grüne). Sie betont auch die Bedeutung des Sports im Behindertenbereich und gibt eine Willenserklärung ab: "Wir wollen Fortschritte machen in der Versorgung mit Lehrkräften an sonderpädagogischen Schulen."

Es gibt zwei Schwerpunkte an diesem Morgen: Der Besuch der Sommerschule 2021 mit dem Fokus auf dem Umgang mit digitalen Medien und dem Gebrauch optischer und digitaler Hilfsmittel für Schule, Lebenspraxis und Alltag sowie einer Vorführung von "Goalball" mit zwei Teams erfolgreicher Ballspieler um Cheftrainerin Jessica Bahr. Goalball, eine "stille Sportart", das mit einem Klingelball gespielt wird, wird an der Schule als Paradedisziplin erfolgreich bis zur Nationalmannschaft betrieben. Auch aus den Bereichen Schwimmen und dem Judo kommen namhafte Sportler und Teilnehmer bei internationalen Wettkämpfen und "Jugend trainiert für Paralympics" hervor.

Beispielsweise Matthias Krieger, Judoka mit Platzierungen bei Weltmeisterschaften und den Paralympics. Judo würde man gerne wieder ausbauen, hier fehle es indes an Nachwuchs, bedauerte Stephanie Liebers. Die Ehrung "Partnerschule des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar" bildete quasi den krönenden Abschluss des Schulbesuchs von Schopper. Sportliche Erfolge von Schülern am SBBZ fallen nicht vom Himmel – konsequent und personalisiert werden die Kinder in Bewegung gebracht und haben vor Ort selbst viele Möglichkeiten, im geschützten Rahmen Sport zu treiben. Eindrücke, wie mobilisierend bunte Lichter auf die Kleinsten wirken, verschaffte sich die Runde auch im Kindergarten. Aber "normalerweise" sind sonderpädagogische Bildungszentren keine Partnerschulen des Olympiastützpunkts. "Das hat uns gereizt", sagt Liebers. Sie seien die erste Schule, die wegen der Einführung einer Sommerschule gefragt habe, und nun sei man auch noch Partnerschule des Stützpunkts für Olympioniken. "Wir dürfen jetzt, was wir schon länger machen – zum Beispiel Trainingslager anbieten", erklärt Liebers bei der Übergabe der Auszeichnung.

Schopper bedankt sich für die Tour – allein die Eindrücke aus der Sommerschule und den einzelnen Lerngruppen seien faszinierend. "Zu sehen, welche Aufgaben Sehbehinderte erfassen können und müssen." Hier werde mit Liebe, Zugewandtheit und auch mit digitalem Equipment gearbeitet.

Kultusministerin zu sein, sei manchmal kein leichter Job, gab Theresa Schopper zu. Sie hat ihr Amt seit Mai 2021 inne. Aber bei Terminen wie diesem sei das ein bisschen wie in der "Sendung mit der Maus" – und die ist immerhin seit 50 Jahren eine der erfolgreichsten Kindersendungen, gern gesehen auch von Erwachsenen.