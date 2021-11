Ilvesheim.(cab) Bei medizinischen Notfällen zählt häufig jede Minute. Zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Stillstand. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffene Person überlebt, je schneller die Erste Hilfe eingeleitet wird. Der Gesetzgeber sieht vor, dass ein Rettungsdienst spätestens 15 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein muss – zumal die Anfahrtswege für Krankenwagen oft lang sind. Unter Umständen ist es für in Not Geratene dann aber schon zu spät. Gut also, wenn der Ersthelfer quasi um die Ecke wohnt. Seit Mitte Oktober wird in Ilvesheim das sogenannte "Helfer-vor-Ort-System" (HvO) getestet, getragen von der örtlichen Feuerwehr.

Die daran beteiligten Ehrenamtlichen aus Ilvesheim haben Bereitschaft im Schichtdienst, werden zeitgleich mit dem Rettungsdienst alarmiert und können von zu Hause aus sofort zu Notfällen im Stadtgebiet ausrücken – immer zu zweit. Dafür stehen den Kameraden zwei entsprechend ausgestattete Fahrzeuge zur Verfügung, die zwischen den Schichten an die Diensthabenden übergeben werden. In den ersten zehn Tagen nach dem Start des Tests hatten die dafür ausgebildeten Feuerwehrleute gleich fünf HvO-Einsätze.

In allen Fällen waren sie etwa nach drei Minuten bei der betroffenen Person, konnten mit der nötigen Hilfe beginnen und so die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser übernahm dann die Notfälle zur weiteren Behandlung, während die Ersthelfer weiterhin zur Unterstützung dabei blieben – und manchmal auch gebraucht wurden.

Der Zeitgewinn durch das HvO-System hat sich also zu Beginn des Probelaufs schon bewährt, der auf zwei Jahre befristet ist. Danach soll Bilanz gezogen werden. Nach den ersten Erfahrungen ist der Ilvesheimer Feuerwehrkommandant, Elmar Bourdon, zufrieden: "Dass wir bereits beim Anlauf dieser HvO-Testphase die qualifizierte Erstversorgung von Notfallpatienten in Ilvesheim klar verbessern konnten, freut mich sehr."

Gleichwohl betont er, dass die Sache für seine Mannschaft nicht ganz einfach ist. HvO bleibe eine "nicht zu unterschätzende, neue Herausforderung für unser Team". Für ihn steht also noch nicht fest, dass das System nach dem Test auch auf Dauer eingeführt wird. Man werde die Probezeit erst mal "ergebnisoffen und sorgfältig evaluieren", so Bourdon.

Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz nahm die ersten erfolgreichen Einsätze ebenfalls erfreut zur Kenntnis. Laut einer Mitteilung entlässt er allerdings auch die Verantwortlichen aufseiten der Rettungsdienste nicht aus ihrer Pflicht. Metz betont: "Unabhängig vom zeitlichen Vorsprung der ehrenamtlichen HvO-Helfer haben der Rettungsdienst-Bereichsausschuss und die Träger der Leitstellen sicherzustellen, dass in Ilvesheim auch die gesetzlichen Eintreffzeiten des Rettungsdienstes eingehalten werden."