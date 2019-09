Blick in das Ortszentrum von Plankstadt. Angesichts des geringen Angebots, kaufen viele Bürger in den umliegenden Kommunen ein. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Man kann nicht behaupten, dass die Plankstadter ärmer wären als andere Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis. Laut einer Erhebung der IHK-Kaufkraftanalyse 2019 verfügen sie über 7414 Euro einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf und Jahr. Den Hockenheimern zum Beispiel stehen im Schnitt pro Einwohner nur 7220 Euro zur Verfügung. Und trotzdem schneidet die Rennstadt bei der sogenannten Zentralitätskennziffer, welche die Kaufkraftbindung im eigenen Ort beziffert, im Vergleich zu Plankstadt wesentlich besser ab. Woran liegt das?

In der IHK Kaufkraft-Studie werden alle Orte mit mehr als 10.000 Einwohnern im IHK-Bezirk berücksichtigt. Bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft handelt es sich um den Teil des verfügbaren Nettovermögens, das für Einkäufe zur Verfügung steht. Also nach Abzug der fixen Kosten für Wohnen oder Mobilität (Miete, Auto, Bahnticket, Versicherungen und so weiter). Beim Einzelhandelsumsatz werden Apotheken beispielsweise miteinbezogen, Tankstellen allerdings nicht. Auch der Versand- und Internethandel ist in den ortsbezogenen Ziffern nicht enthalten. Die wichtige Zentralitätskennziffer zeigt die Attraktivität eines Einkaufsorts an und gibt Auskunft darüber, inwieweit der örtliche Einzelhandel in der Lage ist, überörtliche Kundschaft anzuziehen oder die örtliche zu binden. Ein Wert über 100 bedeutet eine überdurchschnittliche Attraktivität, ein Wert unter 100 eine unterdurchschnittliche Attraktivität. Der Wert 100 heißt, dass Kaufkraft weder ab- noch zufließt. Rechnet man die gewachsene Bedeutung des Online-Handels mit ein, dann bedeutet erst eine Kennziffer von rechnerisch 114,3 ein Gleichgewicht zwischen Kaufkraftabfluss und Kaufkraftzufluss. Nur wer also bei der Zentralitätskennziffer oberhalb von 114,3 liegt, zieht auch tatsächlich Kaufkraft aus dem Umland an. hab

Betrachtet man, welche Städte an der Spitze liegen in der Rangliste der Zentralitätskennziffern, dann lassen sich Erklärungen dafür finden: Ganz vorne im Rhein-Neckar-Kreis finden sich die Großen Kreisstädte Schwetzingen und Hockenheim auf den Plätzen eins und drei, Walldorf ist Zweiter. Bei Schwetzingen sind es Hornbach und Möbel Höffner, bei Hockenheim Obi, Globus und weitere im Gewerbegebiet Talhaus angesiedelte Märkte, und bei Walldorf ist es Ikea, das Umsätze mit auswärtigen Kunden erzielt.

Schwetzingen vorne

Ganz vorne platziert sich im IHK-Bezirk Rhein-Neckar auch Mosbach aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Dort kommt hinzu, dass die Einzelhandels-Konkurrenz in der Nachbarschaft nicht so ausgeprägt ist und so ein Abwandern der vorhandenen städtischen Kaufkraft minimiert wird. Solche Faktoren finden sich bei den Kommunen mit niedrigen Kaufkraftkennziffern nicht. Im Gegenteil: Die Einkaufszentren auf der grünen Wiese in den größeren Nachbarstädten ziehen viel von der Kaufkraft der eigenen Bürger ab.

Die schwächsten Kennziffern in der Studie weisen Plankstadt und Oftersheim auf. Oftersheims Kennziffer beträgt 35,2, in Plankstadt als Schlusslicht sogar nur 26. Kein Wunder: Wer schon einmal durch das Plankstadter Ortszentrum gebummelt ist, der kann nachvollziehen, warum die Gelder in die Nachbarstädte abfließen.

Die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr begrenzt, und wer mit dem Bus zum Ortsrand fahren muss, um zu den vorhandenen Discountern zu gelangen, der kann auch gleich sitzen bleiben bis zum Kaufland in Schwetzingen oder zum Real in Brühl. Dort sind die Auswahl und das Angebot eben noch größer.

Der Werbespruch "Einmal hin, alles drin", zeigt offenbar Wirkung. Denn, auch das zeigen bundesweite Studien: Es geht vielen Kunden nicht mehr nur um günstige Preise, sondern auch um die benötigte Zeit, die man in seinen Wocheneinkauf investieren muss. Und da lässt sich der Aufwand durch ein umfassendes Angebot im Einkaufszentrum minimieren. Da können noch nicht einmal die Discounter mithalten.

In Plankstadt aber wird sich etwas ändern. Der Gemeinderat hat die Entscheidung für die Ansiedlung eines Edeka-Markts und eines Drogeriemarkts mit großer Mehrheit befürwortet. Entstehen wird an der Jahnstraße ein Lebensmittelmarkt mit einer breiten Produktpalette und regionalem Angebot. Ergänzt von einem Drogeriemarkt, der beispielsweise Säuglingsnahrung oder Windeln verkauft. "Der notarielle Kaufvertrag ist abgeschlossen, noch in diesem Jahr soll der Bebauungsplan dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden", verspricht Bürgermeister Nils Drescher.