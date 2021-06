Auch Sabrina Moras vom Spargelhof Gieser in Oftersheim hat während der Corona-Pandemie eine „gestiegene Nachfrage“ und vor allem den Wunsch nach Qualität registriert. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Hockenheim/Oftersheim. Seit gut einem Jahr werden die Menschen immer mehr zu Selbstversorgern. Die Restaurants und Kantinen waren lange Zeit geschlossen; da blieb vielen nur der Weg, selbst tätig zu werden und zu Hause zu kochen. "Wir spüren das ganz deutlich in unseren Hofläden", sagt zum Beispiel Johannes Härdle vom Hockenheimer Johanneshof. Er hat eine klare Zunahme beim Verkauf festgestellt. Auch Sabrina Moras vom Spargelhof Gieser in Oftersheim registriert eine "gestiegene Nachfrage" und vor allem den Wunsch nach Qualität. Das deckt sich mit dem Trend, der in Richtung eines bewussteren Umgangs mit Natur und Umwelt weist und schon vor der Pandemie zu erkennen war: "Viele wollen sich gesünder ernähren."

Naturkost- und Hofländen gehören zu den Gewinnern der Pandemie. Die Umsätze der Naturkostläden sind teilweise bis zu 30 Prozent angestiegen. Auch die Hofläden profitieren vom veränderten Ernährungsverhalten. Johannes Härdle merkt das auch an den Kassen. Die Kunden, vor allem jene, die in der Vergangenheit wenig zu Hause gekocht haben, fragen beim Gemüsekauf schon mal nach den Verarbeitungsmöglichkeiten. Es finden öfter Beratungsgespräche statt. Die Frage, "wie kocht man das", wird häufiger gestellt als zuvor.

Ganz generell gebe es viel mehr persönliche Gespräche. Und "die Stimmung ist heiter." Eine neue Nähe zum Kunden. Das wertet Härdle auch als Zeichen emotionaler Defizite im Alltag. "Es ist alles anders."

Außerdem sehe der Warenkorb inzwischen breiter aus. Neben Salat und Gemüse werden vermehrt Salatdressings und Eier gekauft. Härdle hofft, dass die Nachfrage auch nach dem Ende der Pandemie so erhalten bleibt. Sabrina Moras vom Gieser-Hof hält noch ein anderes Argument für unschlagbar: In den Hofläden herrscht kein Gedränge. Oft dürfen sich gleichzeitig nur wenige Kunden im Geschäft aufhalten – die Gefahr, sich anzustecken sei damit geringer als zwischen den Supermarktregalen oder an der Kasse. Der Gieser-Hof hat seinen Hofladen gerade erst vergrößert.

Wichtig geworden ist Regionalität. Die Kunden kaufen ganz bewusst Produkte der Region: Spinat, wenn es gerade Spinat gibt. Radieschen, Frühlingszwiebeln, Kartoffeln oder Salat am liebsten aus der näheren Umgebung, zu der auch die Vorderpfalz zu rechnen ist. Für Johannes Härdle deckt sich das mit dem stärker gewordenen Gesundheitsaspekt. "Bio-Qualität" ist ein wesentliches Thema geworden. Den Verbrauchern ist bewusst, dass lange Lieferketten ein Nachteil sind. Auf der anderen Seite steht der authentische Hofladen vor Ort, in dem die Landwirte in aller Regel direkt ansprechbar sind. Die Kunden sind ganz offensichtlich an Nähe interessiert und fragen mehr denn je, woher Brokkoli oder Chicorée stammen.

Auch die Schwetzinger "Mediterrane Kochgesellschaft", die auf "gesunden Genuss" setzt, findet in der Region immer mehr Interessierte. Die in dem Verein organisierten Hobbyköche legen Wert auf saisonale und regionale Küche. Ein Beispiel: Tomaten am besten vom spezialisierten Landwirt der Region.

"Traditionelle mediterrane Ernährung" steht für eine gesunde Lebensweise, "die hauptsächlich auf frischem Gemüse und Obst, Getreide und Fisch und Olivenöl als Hauptfettquelle basiert", betont die Vorsitzende der Kochgesellschaft, Christiane Appel.