Hockenheim/Speyer. (pol/mare) Auf der Autobahn A61 hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, wie die Polizei mitteilt.

Mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Lkw, seien demnach an dem Unfall beteiligt. Die A61 ist zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim derzeit in Richtung Hockenheim gesperrt. Der Verkehr wird über einen Parkplatz an der Unfallstelle beteiligt.

Über das Ausmaß des Unfalls liegen noch keine Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug.

Weitere Informationen folgen ...