Von Volker Knab

Hockenheim/Schwetzingen. Kristin Fillinger betreibt ihr Reisebüro "Reiselounge" mit Leidenschaft. Allerdings arbeitet sie seit Kurzem nur noch im Homeoffice. Ihre Büroräume in der Hockenheimer Innenstadt hat sie schweren Herzens Ende Oktober aufgegeben, noch bevor der Teil-Lockdown verlängert wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie steckt die Touristik-Branche in einer schweren Krise. Vielleicht war die Aufgabe ihres Büros genau der richtige Schritt, damit Kristin Fillinger ihren Beruf weiter ausüben kann.

Die RNZ hat mit zwei Reiseanbietern aus der Region gesprochen und sie gefragt, wie sie die derzeitige Durststrecke überstehen. Licht am Ende des Tunnels sehen sie zwar noch nicht. Trotzdem sind sie sich sicher, dass die nächste Reisewelle kommen wird. Die Frage ist nur, wann. "Fairerweise muss ich sagen, dass wir eine Förderung oder Überbrückungshilfe bekommen. Sonst würden es viele Betriebe gar nicht überleben", erzählt Fillinger. Allerdings habe es schon vor der Corona-Krise Probleme in der Branche gegeben. So weise Deutschland zum Beispiel im europäischen Vergleich die höchste Dichte an Reisebüros auf.

"Durch Corona war nichts mehr planungssicher", berichtet Fillinger. Nach dem Sommer verschärfte sich die Situation in Bezug auf europäische Reiseziele wieder. Und mit dem seit November geltenden "Lockdown light" sind nun auch innerdeutsche Urlaube nicht mehr möglich. Derzeit seien lediglich Reisen auf die Kanaren eine Option, so Fillinger. "In der Reisebranche spielen sich 80 bis 90 Prozent im Winter ab. Im Sommer war ein bisschen was, aber das waren nur Kleinigkeiten", sagt die Reiseverkehrskauffrau. "Ich wusste: Die Durststrecke kommt im November und Dezember."

In den Herbst- und Wintermonaten vermitteln die Büros gewöhnlich Kreuzfahrten. Das aber entfalle in diesem Jahr, so Fillinger. "Die Standortfrage mit dem Büro in der Innenstadt wurde deshalb immer mehr ein zentrales Thema bei mir." Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr musste sie viele bereits gebuchte Reisen rückabwickeln. Zurzeit kämen zwar Anfragen von Kunden, "aber weil sie sich unsicher fühlen, sind die wenigsten so risikobereit, zu buchen." Auch Kristin Fillinger selbst ist vorsichtig geworden. "Ich verkaufe nichts. Mir ist das Risiko einfach zu hoch. Am Ende sitzen die Kunden noch irgendwo fest", sagt sie.

Hinzu kämen die Vorschriften, die bei der Reisevermittlung zu beachten sind, und die sich laufend ändern. "Wenn Reisen keinen Spaß mehr macht, dann wird es schwierig", betont Fillinger. Große Freude haben ihr in diesem Jahr die vielen Stammkunden bereitet, die trotz allem immer wieder im Reisebüro vorbeischauten und ihr dadurch Zuversicht gaben, um weiterzumachen.

Trotzdem macht sie sich Gedanken darüber, wie es weitergehen könnte. "Mein Beruf ist meine Passion, aber nicht um jeden Preis", sagt Fillinger. "Ich will nicht wegen Corona aufgeben, aber unserer Branche hat nicht nur die Pandemie zugesetzt." Mittelfristig will sie ein halbes Jahr im Homeoffice verbringen und dann im Sommer entscheiden, ob sie die "Reiselounge" weiter ausschließlich digital betreiben oder wieder ein Büro in der Innenstadt beziehen wird. "Ich habe ein Luxus-Homeoffice mit eigenem Büro unterm Dach", sagt Fillinger. "Das habe ich jetzt winterfest gemacht."

Vielleicht bleibt sie aber auch langfristig dabei. "Es gibt viele gute Online-Tools im Touristikbereich. Das könnte die Chance sein, das mal zu probieren. Fillinger hat ihre Ausbildung 2001 beendet und ist seither in dem Beruf tätig. In Hockenheim betreibt sie seit 2011 ein Reisebüro, in dem ihre Mutter angestellt ist. Die hat sie momentan in Kurzarbeit geschickt. Trotz allem glaubt Fillinger noch an die Zukunft ihrer Branche. "Die nächsten Monate sind eine Durststrecke, wer durchhält, wird belohnt", sagt sie.

Im Reisebüro Arthur Merl in Schwetzingen halten die Mitarbeiter derzeit bei eingeschränkten Öffnungszeiten abwechselnd den Bürobetrieb aufrecht. "Wir sind sehr getroffen und können gar nicht arbeiten", klagt Büroleiterin Stefanie Nikolay. Sie und ihre Kolleginnen befinden sich in Kurzarbeit. Die aktuelle Lage auf dem Reisemarkt sei dramatisch. "Im Moment geht nur Madeira", berichtet Nikolay. Die Kurzarbeit begleitet die Angestellten des Büros schon das ganze Jahr über. Die Touristik-Gruppe "Best-Reisen" habe deshalb die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter bundesweit den Gesundheitsämtern zur Unterstützung angeboten, erzählt die Büroleiterin. Sie rechnet damit, dass sich die Situation der Reiseanbieter erst wieder im Jahr 2022 normalisieren wird.

Langfristig seien die Aussichten für die Touristikbranche aber gar nicht so schlecht. Ein Punkt bereitet Stefanie Nikolay allerdings große Sorge: Bei vielen Gesprächspartnern habe sie wenig Bereitschaft gesehen, sich impfen zu lassen. Genau das aber werde für eine Normalisierung der Lage notwendig sein, glaubt die Reiseanbieterin.