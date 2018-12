Von Harald Berlinghof

Hockenheim./Schwetzingen. Landauf, landab sind die Kämmerer und ihre Mitarbeiter in den Rathäusern mächtig im Stress. Spätestens bis Ende nächsten Jahres müssen die kommunalen Haushalte von der bisherigen kameralistischen Form zu einer doppelten Buchführung umgebastelt werden. Doppik nennt sich das neue Verfahren. In Hockenheim hat man den spätmöglichsten Termin für die Umstellung gewählt, Schwetzingen ist bereits zum Ende dieses Jahres an der Reihe. Wiesloch hatte in der Region schon vor Jahren den Anfang gemacht. Doch was heißt das, Doppik?

"Das Geld wird nicht mehr werden und auch nicht weniger", sagt Rolf Fitterling, Kämmerer der Stadt Hockenheim. Aber die Form der Darstellung im Hauhalt wird sich ändern und auch der Umgang mit den liquiden Mitteln. Die Kameralistik, die seit den Zeiten des Absolutismus die öffentlichen Haushalte dominierte, zeichnet sich durch eine Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr aus.

Sie ist außerdem gekennzeichnet durch einen Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Ausgaben und Einnahmen einer Kommune gegeneinander aufgerechnet werden. Kann hier ein Überschuss erzielt werden, wird dieser an den Vermögenshaushalt als sogenannte Zuführung weitergegeben. Diese Zuführung entscheidet etwa auch darüber, wie viel eine Kommune investieren kann, zum Beispiel in Neubauprojekte. Bleibt dann auch hier ein Überschuss, wird in die allgemeine Rücklage geschoben. Bis zum Jahresende nicht ausgegebenes Geld ist "Haushaltsrest" und kann ins Folgejahr übertragen werden, oder es gilt als erspart.

So weit, so gut. Die Umstellung stellt für die Mitarbeiter insbesondere in der Kämmerei eine große Herausforderung dar. Viele der Angestellte haben bereits Schulungen absolviert, um die neue Buch- und Haushaltsführung ab 2020 zu beherrschen. "Beim Wechsel von der Kameralistik zur Doppik wird ein grundsätzlicher Wechsel vollzogen von einer Geldvermögensrechnung zu einer Vollvermögensrechnung", versucht Fitterling eine Abgrenzung der beiden Methoden zu erklären.

In der Vollvermögensrechnung muss das gesamte Anlagevermögen erfasst sein. Dazu ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz nötig, in der alle Sach- und Finanzanlagen der Kommune aufgelistet sind: die Stadthalle, die Zehntscheune oder die städtischen Straßen als Sachanlagen, die Beteiligung an der Hockenheimring GmbH und der Stadthallen GmbH als Finanzanlagen. "Zur Ermittlung der aktuellen Werte sind unsere Mitarbeiter aus den Fachabteilungen längst in der Stadt unterwegs", so Fitterling.

Jede Straße, jedes städtische Gebäude, jede Straßenlaterne wird auf ihren Zustand hin untersucht und fotografisch dokumentiert. Auch die Abwasserkanäle gehören zum Anlagenbestand der Stadt. Indem man die Sachanlagen der Stadt mit ihrem gegenwärtigen Restwert auflistet, entsteht ein transparenteres Abbild des städtischen Vermögens als bisher.

Eine der wichtigsten Begründungen zur Einführung der Doppik war die Generationengerechtigkeit. Ein Großobjekt wird bei der doppelten Buchführung über viele Jahre hinweg abgeschrieben. Das bedeutet, dass dieser Teilbetrag das Ergebnis einer Jahresbilanz belastet. Denn Abschreibungen verschlechtern prinzipiell das Ergebnis eines Haushaltsjahres.

Die Belastung für den städtischen Haushalt wird also über einen längeren Zeitraum gestreckt. In der neuen Darstellung bildet sich nicht vordergründig nur die Liquidität ab, sondern auch - und das ist neu und eben generationengerecht - der Ressourcenverbrauch, der sich im Wertverlust der Sachanlagen ausdrückt. Schwetzingen stellt bereits zum Jahreswechsel ihren Haushalt auf die Doppik um.

Aufgrund dieser Umstellungsarbeiten kann die Stadt seit gestern und noch bis Mittwoch, 9. Januar, keine Auszahlungen tätigen. Dies betrifft vor allem Firmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister, die Rechnungen stellen. Die Auszahlungen werden jedoch vorbereitet und ab dem 9. Januar 2019 umgehend vorgenommen.

Vom Freitag bis Mittwoch, 9. Januar, gibt es auch keine Abbuchungen auf der Grundlage erteilter Lastschriftmandate oder Einzugsermächtigungen. Dies betrifft etwa die Mieter städtischer Wohnungen und Bürger, die Kindergartenbeiträge oder Beiträge für außerschulische Betreuung zahlen müssen. Im Bürgerbüro, Standesamt und in Teilen des Ordnungsamtes können ebenfalls im Zeitraum von Freitag bis 9. Januar keine maschinellen Rechnungen erzeugt werden. Bürger erhalten lediglich eine Quittung.

Achtung: Eine Zahlung per EC-Karte ist in dieser Zeit nicht möglich, es wird nur Bargeld angenommen.