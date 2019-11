Von Sascha Balduf

Hockenheim. Das Thermometer zeigte lediglich acht Grad an. Die Straßen waren am Freitagmorgen wie leer gefegt, was sicherlich an den fröstelnden Temperaturen, aber auch am Feiertag lag. An einem Ort in der Stadt jedoch war alles ganz anders: Auf dem Hockenheimring hatten sich über 2000 Laufsportbegeisterte zum 22. Hockenheimringlauf der ASG-Tria eingefunden.

Den Anfang machte das einsteigerfreundliche Fünf-Kilometer-Rennen. Vom Grundschul- bis Rentenalter war jede Altersklasse vertreten und wurde von Freunden und Verwandtschaft am Streckenrand angefeuert. Als Erster überquerte Alexander Niemela von der Leichtathletikgemeinschaft Teck mit einer Zeit von 15:36 Minuten die Ziellinie. "Ich wollte mich mit der Teilnahme auf die Cross-Saison vorbereiten", erzählte der 18-Jährige im Gespräch mit der RNZ. In zwei Wochen startet er bei der EM-Qualifikation in Pforzheim.

"Dieser Sieg ist da natürlich schon ziemlich motivierend", ergänzte er. Trotz Gegenwind konnte er mit zwei Trainingskollegen gut vorankommen und sich an die Spitze kämpfen, erklärte Niemela. Nach ihm kamen Linus Blatz (15:44) und Tim Aßmann (15:50) ins Ziel. Weiter hinten im Läuferfeld überquerten Alex Kiesow, sein Bruder Felix, Thomas Windecker und Daisy Rossbach die Ziellinie. Trotz einstelliger Temperaturen hatten sie sich barfuß auf die Strecke gewagt. "Beim Laufen entsteht in den Muskeln genügend Wärme - da ist es einem überhaupt nicht kalt", erklärte Alex Kiesow.

Dem Gespräch mit der RNZ stimmte er nur zu, wenn es im Laufen stattfinden könne, die Vierergruppe war nämlich auch nach dem Zieleinlauf noch nicht fertig. Kiesow sagte: "Wie laufen jetzt noch gute sechs Kilometer einfach so für uns weiter und steigen dann beim Zehn-Kilometer-Lauf wieder ein. Dann haben wir in etwa einen Halbmarathon - ansonsten lohnen sich so kleine Veranstaltungen für uns nicht." Während die Barfußläufer also ihre eigene Runde drehten, starteten vor der Kulisse des neu eröffneten Porsche-Experience-Center die Bambini. Auf rund 330 Metern gaben die maximal Sechsjährigen ihr Bestes.

Den ersten Platz machte Alexa Müller (1:10 Minuten). Beim Schülerlauf gab es bereits 1100 Meter zu bewältigen. Ob als Einzelläufer oder als Team einer der Hockenheimer Schulen: Die gut 200 Kinder und Jugendlichen trotzten tapfer der Kälte. Hannes Ebener (TSG Eisenberg) entschied den Lauf mit einer Zeit von 3:24 Minuten für sich. Der abschließende Hauptlauf war mit rund 1300 angemeldeten Läufern der beliebteste. In den vergangenen Jahren hatten sich Teilnehmer immer wieder gewundert, dass die Strecke etwas länger sei als angegeben. Die ASG-Tria hat in diesem Jahr nachgemessen und verkündete beim Lauf tatsächlich eine Korrektur von zehn Metern.

Um das Läuferfeld etwas zu entzerren, starteten die Teilnehmer von zwei verschiedenen Punkten auf der Strecke. Nikki Johnstone (LAZ Puma Rhein Sieg/Asics Front-Runner) kam nicht nur als erster ins Ziel, er hatte sich bereits sehr früh im Rennen ein ordentliches Polster Vorsprung aufgebaut. Lediglich 31:59 Minuten brauchte er für die zehn Kilometer.

"Es ist ein besonderer Reiz, auf einer Formel-1-Rennstrecke zu laufen - das beflügelt einen", berichtete er sichtlich erfreut nach dem Zieleinlauf. Der Lehrer für Sport und Englisch gab am Nachmittag einen Workshop bei Tübingen. Da auf dem Weg noch ein kleines Rennen einzuschieben und ein paar Läuferfreunde zu treffen, habe einfach prima gepasst. Dass er dabei gleich gewinnt, habe er zwar nicht erwartet, seine angepeilte Zeit von 32 Minuten aber knapp unterboten. Platz zwei erreichte Sebastian Bienert (33:20 Minuten), Christoph Hillebrand (33:30) wurde Dritter.