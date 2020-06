Der Hockenheimring öffnet am 20. und 27. Juni seine Tore für Läufer und Co. Foto: len

Hockenheim. (RNZ) Er ist flach, schnell, kurvig und mit einem exzellenten Rennasphalt ausgestattet: Der Hockenheimring ist nicht nur für den automobilen Fahrspaß ein geeignetes Terrain. Auch für Hobbysportler, die auf eigene Muskelkraft setzen, bietet die Rennstrecke eine Trainingsstrecke fernab des Straßenverkehrs. An den beiden Samstagen, 20. und 27. Juni, steht der Grand-Prix-Kurs allen Inline-Skatern, Fahrradfahrern, Handbikern, Joggern und Walkern offen. Alle Teilnehmer können von 18.30 bis 21.30 Uhr ihre Runden auf der knapp 4,6 Kilometer langen Strecke drehen. Schnelligkeit und die zurückgelegte Distanz spielen keine Rolle, wie die Hockenheim-Ring GmbH in einer Mitteilung betont. Die Freude an der Bewegung stünde bei diesem Freizeitspaß für Jung und Alt im Vordergrund.

Aufgrund der Bestimmungen im Umgang mit der Corona-Pandemie sind die Teilnahmetickets nur in limitierter Zahl und ausschließlich im Vorverkauf unter www.hockenheimring.de/tickets in der Kategorie "Gutscheine" erhältlich. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre zahlen fünf Euro, Erwachsene acht Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Ticketinhaber erhalten am Kiosk ein freies Softgetränk ihrer Wahl. Der Zugang zur Strecke erfolgt durch die Unterführung bei Haupttribüne A. Die Parkplätze entlang der Tribünenstraßen stehen den Besuchern zur Verfügung. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Info: Mehr Infos gibt es unter www.hockenheimring.de.