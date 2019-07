Hockenheim. (dpa) Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey hat sich nur ausweichend zu einer Zukunft des Deutschland-Rennens geäußert. «Deutschland ist für uns als Heimat des Automobils unglaublich wichtig. Es gibt viele deutsche Fans, ein deutsches Team hat die letzten fünf WM-Titel gewonnen, ein deutscher Fahrer fährt um die Weltmeisterschaft. Wir werden immer weiter daran arbeiten, den deutschen Fans etwas zu bieten», sagte Carey in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch-Ausgabe). «Die Gespräche sind kompliziert, aber unsere Begeisterung für Deutschland und den deutschen Markt wird immer bleiben.»

Hintergrund Zahlen und Fakten Die Streckenlänge: 4,574 Kilometer Die Rundenzahl: 67 Erster Grand Prix: 1970 Rekordsieger: Michael Schumacher (1995, 2002, 2004, 2006) Die Besonderheit: Hockenheim ist zum zweiten Mal nacheinander Gastgeber für die Formel [+] Lesen Sie mehr Zahlen und Fakten Die Streckenlänge: 4,574 Kilometer Die Rundenzahl: 67 Erster Grand Prix: 1970 Rekordsieger: Michael Schumacher (1995, 2002, 2004, 2006) Die Besonderheit: Hockenheim ist zum zweiten Mal nacheinander Gastgeber für die Formel 1, die Chancen für 2020 stehen dagegen schlecht. Die Königsklasse des Motorsports ist wegen der gesunkenen Zuschauerzahlen und der hohen Antrittsgebühren der Formel-1-Chefvermarkter kein lukratives Geschäft mehr für die Veranstalter. Daher wechselte sich Hockenheim einige Jahre mit dem Nürburgring als Ausrichter des Großen Preises von Deutschland ab. Wegen der Insolvenz des Nürburgrings fand 2015 erstmals seit 55 Jahren kein Formel-1-Rennen auf einer deutschen Strecke statt. Das Streckenprofil: Seit dem 62 Millionen Euro teuren Umbau im Jahr 2002 geht es nicht mehr mit Vollgas durch den für die Fans schwer zugänglichen Wald. Die Strecke ist dabei zwei Kilometer kürzer geworden. Eine aussichtsreiche Chance zum Überholen bietet sich am Ende der Parabolika bei Kurve fünf. Die beste Stimmung herrscht im stadionähnlichen Motodrom am Ende der Runde, wenn die Tribünen voll sind. Das sagen die Fahrer: Sebastian Vettel (Ferrari/Heppenheim): «Vor allem der letzte Teil macht richtig Spaß. Ins Motodrom einzufahren, ist aber auch sehr technisch. Dort sind eine Menge Fans und das ist bestimmt der Höhepunkt der Strecke.» Nico Hülkenberg (Renault/Emmerich): «In seinem Heimatland zu fahren, ist etwas ganz Besonderes. Seine Sache vor den Heimfans gut zu machen motiviert, weil sie einem zujubeln und auf ein starkes Ergebnis hoffen.» Der deutsche Faktor: Zum 37. Mal kommt die Formel 1 nach Hockenheim, zum 78. Mal bereits auf eine deutsche Strecke. In Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg sind nur zwei deutsche Fahrer vertreten. Vettel konnte noch nie in Hockenheim gewinnen. Letzter deutscher Gewinner auf dem Traditionskurs war 2014 Nico Rosberg.

Der Grand Prix von Deutschland an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring könnte vorerst der letzte sein. «Eine Hintertür gibt es, aber ich sehe im Moment wenige Chancen», hatte Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Jahr 2020 gesagt.

Der Rennkalender für die kommende Saison soll wie in diesem Jahr 21 Grand Prix umfassen. Hanoi in Vietnam und Zandvoort in den Niederlanden kommen neu hinzu. Ungewiss ist die Zukunft der Rennen in Barcelona, Mexiko und Hockenheim. Für die Betreiber des Traditionskurses in Nordbaden sind die hohen Antrittsgebühren nicht mehr zu stemmen. «Wir haben den Kalender für 2020 noch nicht veröffentlicht, deswegen möchte ich noch nicht vorgreifen, welche Rennen dabei sein werden», sagte Carey.