Hockenheim/Oftersheim. (RNZ) Die Deutschen wählen am Sonntag, 26. September, einen neuen Bundestag. Von 8 bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten am Wahltag ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale in Hockenheim befinden sich an diesem Tag in der Stadthalle, der Hubäcker-Schule und der Theodor-Heuss-Realschule. Aufgrund der großen Anzahl der Briefwähler sei die Anzahl der Wahllokale diesmal verringert worden, erklärt die Stadtverwaltung. Die Wähler sollten deshalb genau auf die Nummer ihres Wahllokals in der Benachrichtigung achten.

Bislang hätten in Hockenheim 5600 Briefwähler davon Gebrauch gemacht, bereits vor der Bundestagswahl abstimmen zu können, erklärte Stadtsprecher Christian Stalf vor wenigen Tagen. "Das ist ein neuer Rekord bei uns." Schon bei der Landtagswahl im März sei die Nachfrage mit rund 4200 Briefwählern groß gewesen. "Dieser Trend hat sich jetzt nicht nur bestätigt, sondern noch mal verstärkt", so Stalf. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Anzahl der Briefwähler in Hockenheim bei 3200 bis 3500 Personen gelegen. Um die Infektionsgefahr am Wahltag so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt verschiedene Maßnahmen getroffen. Die Wahlberechtigten sollen, wenn möglich, einen eigenen Kugelschreiber mitnehmen. Im Notfall sind aber auch Kugelschreiber vor Ort verfügbar. Außerdem müssen die Wähler ihre Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Wer Briefwahl beantragt hat und doch vor Ort wählen möchte, muss auch seinen Wahlschein mitbringen.

Die Teilnahme an der Wahl ist nur mit einer FFP2- oder OP-Maske möglich. Darüber hinaus gilt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern. In der Stadthalle und in den Schulen stehen außerdem Spender mit Desinfektionsmittel. Laut der Stadtverwaltung schreibt die Corona-Verordnung vor, dass sich alle Wähler vor dem Betreten des Wahllokals die Hände desinfizieren müssen. Hinweisschilder zeigen den Wählern den Weg innerhalb des Wahllokals an. In jedem Wahllokal ist außerdem ein Hygienebeauftragter vor Ort, um auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten.

Auch die Gemeinde Oftersheim verzeichnet nach eigenen Angaben einen Rekord an Briefwahlanträgen. Das mag auch daran liegen, dass das dortige Wahlamt die Bürger dazu aufgerufen hat, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Wahlberechtigte, die per Briefwahl abstimmen möchten, können die entsprechenden Anträge mittels ausgefülltem und unterschriebenem Wahlbenachrichtigungsschreiben noch bis Freitag, 24. September, um 18 Uhr, per E-Mail oder Fax beim Wahlamt stellen. In diesem Fall müssen sie neben ihrem Familien- und Vornamen auch das Geburtsdatum und die Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Den Wahlbrief kann man am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr in den Rathausbriefkasten in der Mannheimer Straße 49 einwerfen.

Mit Blick auf den pandemiebedingten Anstieg der Briefwähler stehe ein zusätzlicher grüner Briefkasten im Zugangsbereich des Rathauses bereit, erklärt die Gemeindeverwaltung. Der grüne Kasten sei ausschließlich für den Einwurf von Briefwahlunterlagen und Wahlscheinanträgen vorgesehen. Das Wahlamt hat an diesem Wahlwochenende zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr, Sonntag, 8 bis 18 Uhr. Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen des Wahlamts außerdem telefonisch unter der Nummer 06202 / 59 70 sowie per E-Mail an wahlamt@oftersheim.de zur Verfügung.

Auch in Oftersheim ist die Zahl der Urnenwahlbezirke wie schon bei der Landtagswahl im März pandemiebedingt von 13 auf sieben reduziert worden. Die Zahl der Briefwahlbezirke wurde von zwei auf sechs angehoben.