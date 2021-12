Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Im vergangenen Jahr gab es in Hockenheim das Problem von Unregelmäßigkeiten auf dem städtischen Bauhof. Das von Oberbürgermeister Marcus Zeitler ins Leben gerufene neuartige Kontrollorgan eines Compliance- Anwalts war von aufmerksamen Mitarbeitern des Bauhofes darüber informiert worden, dass die Bauhof-Chefin und ihr Ehemann, der als Werkstattleiter dort arbeitete, Metallschrott auf eigene Rechnung verkauften.

Es folgten zwei Kündigungen der Stadt aus "wichtigem Grund". Normale Kündigungen waren gegenüber den beiden Beschuldigten nicht möglich wegen ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit. Eine fristlose Kündigung wegen eines Vergehens ist aber zulässig. Gegen diese Kündigungen klagten die beiden Betroffenen vor dem Mannheimer Arbeitsgericht und bekamen wegen eines Formfehlers der Verwaltung recht. "Das Gericht betonte, dass die Gründe für die Kündigung komplett nachvollziehbar seien. Nur die mangelhafte Einbeziehung des Personalrats durch die Stadtverwaltung veranlasste das Gericht, die Kündigungen als unwirksam anzusehen", betont Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Unberührt von dem Kündigungsprozess vor dem Arbeitsgericht waren die Schadensersatzforderungen der Stadt gegen die beiden Gekündigten.

Die Kündigung war zum 31. August 2020 ausgesprochen worden. Dann gab es eine zweite fristlose Kündigung gegen die beiden ehemaligen Bauhof-Mitarbeiter wegen weiterer Anschuldigungen. Es wurde ihnen vorgeworfen, jahrelang Holz aus Baumfällungen privat verwertet zu haben und ein städtisches Bauhof-Fahrzeug weit unter Wert erworben zu haben. Das Fahrzeug soll von der Bauhofleiterin für 100 Euro statt des tatsächlichen Werts von 2300 Euro an ihren Ehemann verkauft worden sein.

Der Berufungstermin vor dem Mannheimer Landesarbeitsgericht endete jetzt auf Vorschlag des Richters in einem Vergleich zwischen der Stadtverwaltung und den beiden Gekündigten. Der sieht vor, dass die Kündigung wirksam wird und der entstandene Schaden, der von der Stadt mit gut 30.000 Euro nachweisbar beziffert wird, von den gekündigten Mitarbeitern erstattet wird in Form einer Verrechnung mit der Lohnfortzahlung an die beiden Gekündigten zwischen August 2020 und November 2021.