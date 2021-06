Hockenheim. (vkn) Am Samstag endet in der Rennstadt die große Impfaktion, bei der insgesamt rund 1500 Dosen verimpft werden – bevorzugt an Hockenheimer Bürger. Die Termine sind bereits vergeben. Allerdings gibt es eine Warteliste, die laufend aktualisiert und erweitert wird. Aufgrund der vielen Stornierungen gibt es für Interessierte noch immer die Möglichkeit, spontan einen Impftermin zu bekommen. Interessierte können sich auch am Freitag noch bei der Stadt erkundigen. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Hockenheimer Bürger.

Bei der Verwaltung waren im Vorfeld rund 3500 Anmeldungen eingegangen, die nach der Reihenfolge des Eingangs verteilt wurden. Wer nicht zum Zug kam, konnte sich auf die Warteliste setzen lassen. "Keine Impfdose verlässt Hockenheim wieder", hatte Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Vorfeld als Leitlinie vorgegeben. Wie alle Großen Kreisstädte hat Hockenheim vom Land 1500 Dosen für eine kommunale Impfaktion bekommen. "Uns ist wichtig, dass keine einzige Dosis verloren geht", betonte Zeitler. Deshalb habe man sich für eine Anmeldung im Voraus und eine Warteliste entschieden, um Stornierungen und Absagen aufzufangen. Tatsächlich werden täglich Impftermine neu zugeteilt. "Wir hatten sehr viele Doppelanmeldungen", erläuterte der OB. Das heißt, dass sich einige nicht nur bei der Stadt, sondern auch in Impfzentren oder bei Hausärzten angemeldet haben. Das sei verständlich, und die meisten würden auch rechtzeitig absagen. Auch aus anderen Orten hatten sich Bürger bei der Verwaltung gemeldet. Sie wurden allerdings nur auf die Warteliste aufgenommen.

Bislang wurden bei der Aktion in der Stadthalle jeden Tag etwas mehr 300 Menschen geimpft. Nicht wahrgenommene oder abgesagte Termine werden ab 16 Uhr neu vergeben. "Allein für heute haben 100 Personen ihre Termine abgesagt", erläuterte der Geschäftsführer der Stadthalle, Rainer Weiglein, am Mittwoch. Von der Stadtverwaltung sind Linda Hoti vom Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport und Hockenheims Integrationsbeauftragter Konrad Sommer stark eingebunden. Die Impfungen nehmen vier mobile Teams des Landkreises vor. Den betreuenden Sanitätsdienst stellt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hockenheim.

Wer einen Termin hat, gibt am Empfang seinen Impfpass ab sowie ein Schreiben der Stadt, das bestätigt, dass er oder sie für die Impfung zugelassen ist. Wenig später werden die Impfwilligen dann von den Helfern des DRK zur ersten Station der vier Impfstraßen in der Halle gebracht. Dort erfolgt das Aufklärungsgespräch durch die mobilen Impfteams, die dabei auch persönliche Informationen abfragen. Und dann heißt es endlich: Arm freimachen für den ersehnten Pieks.

Danach müssen die Geimpften noch einmal 15 Minuten lang im Wartebereich Platz nehmen. Die Sanitäter vom DRK rufen sie auf, um etwaige Nebenwirkungen abzuklären und händigen die Impfbescheinigung beziehungsweise den Impfpass aus. Außerdem erhalten die Geimpften einen Termin für die Zweitimpfung in vier bis sechs Wochen, in diesem Fall zwischen dem 20. und 24. Juli.