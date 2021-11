Lachende Gesichter bei der Essenszubereitung: Die Schülerinnen und Schüler der Highschool in Sir Lowry‘s Pass Village nahe Kapstadt erhalten zu Hause oft keine warme Mahlzeit. Foto: Hope and Light

Von Rolf Kienle

Hockenheim. Welcher Tag denn der schönste der Woche sei, wird das Mädchen der Highschool in Sir Lowry‘s Pass Village nahe Kapstadt gefragt. Es muss nicht lange nachdenken: Montag. Da beginnt die Schule wieder, und es gibt etwas zu essen und frische Kleidung. "Der Hunger ist ein großes Problem in Südafrika, gerade während der Pandemie", sagt der Hockenheimer Rainer Winge vom Vorstand der Organisation Hope and Light (Hoffnung und Licht), die die Schule inklusive Kindergarten und Waisenhaus seit vielen Jahren unterstützt.

Rainer Winge ist jetzt im Ruhestand, früher war er Einkaufschef bei der Südzucker AG. Er gehört zu jenen Menschen, die mit Geld umgehen können und nicht nur wissen, wie man Spenden generiert, sondern Ideen auch erfolgreich in die Tat umsetzen. Er und seine Mitstreiter haben in den vergangenen Jahren viel bewirkt.

Die Organisation Hope and Light, 2005 in Deutschland gegründet, will die Kinder in Sir Lowry‘s Pass Village unterstützen und deren Ausbildungsmöglichkeiten verbessern. Seitdem vermittelt sie Patenschaften für Kindergarten- Schul- sowie Waisenkinder und hilft mit Spenden. Weil die Helferinnen und Helfer ehrenamtlich arbeiten, könne man die Spenden nahezu zu 100 Prozent weiter geben, berichtet Winge. Die seien dringend nötig. Nach wie vor stellen Arbeitslosigkeit, Gewalt, Missbrauch, Aids und fehlende Ausbildung die Menschen vor allem in den Townships auf eine harte Probe.

Die Pandemie, die in Südafrika fast 89.000 Todesopfer forderte, habe die Situation noch verschärft, unterstreicht Rainer Winge. Im Augenblick besuchen coronabedingt nur rund 90 Kinder den Kindergarten. Er hofft aber, bald wieder die Obergrenze von 120 zu erreichen. In der Grund- und der weiterführenden Schule sind es etwas mehr als 400 Schülerinnen und Schüler. Während der Pandemie hat die Organisation dank der Spenden auch dafür sorgen können, dass nicht nur die Kinder ihre Mahlzeit in der Schule und im Kindergarten bekommen, sondern auch die Eltern mit Lebensmitteln unterstützt werden.

Die Kinder bekommen jeden Tag Frühstück und Mittagessen. Das sind 3500 Mahlzeiten, die die Einrichtung jeden Monat bereitstellt. Während des Winters war es wichtig, dass die Kinder im Kindergarten saubere Kleidung tragen können, was nicht ganz leicht ist. Die Häuser und Unterkünfte in den Townships sind derart marode, dass es regelmäßig durchregnet – die Kleidung wird nass. Im Kindergarten wird deshalb täglich Kleidung gewaschen. "Gerade jetzt war es uns wichtig, täglich verschmutzte Kleidung zu waschen und am Tagesende wieder zur Verfügung zu stellen", erzählt der umtriebige Hockenheimer.

Im Waisenhaus werden derzeit 22 Kinder betreut. Dort seien demnächst intensive Investitionen nötig, berichtet Rainer Winge. Die Gebäudestruktur habe in den letzten Jahren gelitten. Dächer und Versorgungsleitungen müssen erneuert werden. Außerdem habe das Homeschooling deutlich gemacht, dass in die IT investiert werden muss. Nach den dringenden Arbeiten soll zudem eine Fotovoltaikanlage angeschafft werden. Das neue Astro-Sportfeld, das als Schulhof und Sportstätte dient, sowie die neue Infrastruktur um den großen Sportplatz sind die Schwerpunkte der Investitionen des laufenden Jahres. Zudem wurde auch in die Sicherheitsinfrastruktur der Schule investiert: Eine gut sichtbare Video-Überwachungsanlage für die gesamte Campus-Außenanlage habe dazu geführt, dass es in der jüngsten Zeit keinerlei Einbrüche oder sonstige Störungen mehr gab.

"Großer Dank gebührt unserem Schwesterverein in der Schweiz", betont Winge. Dank deren Engagement konnte der Kindergarten frisch gestrichen, die leider notwendige Einzäunung und die Sanitäranlagen erneuert werden. Neue Gardinen – in Handarbeit hergestellt – verschönern die Räume.

Allerdings seien die staatlichen Zuschüsse coronabedingt gekürzt worden, was nun zwinge, mehr Geld aus Deutschland zu transferieren. Gleiches gelte auch für den Schulbetrieb. Ein kürzlich durchgeführtes Audit des Sozialministeriums Südafrikas aber "hat uns ein gutes Zeugnis ausgestellt", erklärt Winge. Empfehlungen, die zu einer Verbesserung führen, wolle man zeitnah umsetzen.