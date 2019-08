Hockenheim. (pol/mare) Am Dienstagmittag hat ein Tanklastzug auf der Autobahn bei Hockenheim Gefahrgut verloren. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12.20 Uhr meldete ein Fahrzeugführer den Austritt einer hellen Flüssigkeit aus einem blauen Tanklastzug. Dieser befand sich gerade auf der Autobahn A61 am Dreieick Hockenheim in Fahrtrichtung Speyer. Die Fahndung nach dem Lkw und die Suche nach der Flüssigkeit auf der Fahrbahn verliefen zunächst ergebnislos.

Um 15.13 Uhr wurde dann bekannt, dass auf einem Firmengelände im Bereich Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz ein Feuerwehreinsatz wegen einem undichten Tanklastzug stattfindet. Bei diesem handelte es sich um den zuvor gesuchten Tanklastzug.

Dieser hatte aufgrund eines nicht verschlossenen Ventils bis zu 100 Liter Kaliumhydroxid (UN 1814) bei Kurvenfahrt auf der Wegstrecke von Frankreich über die A5, A6 und A61 bis zum Zielort Kirchheimbolanden verloren. Zwei Pkw sowie ein Wohnanhänger wurden während der Fahrt von der Flüssigkeit getroffen und beschädigt.

Die Insassen der beiden Autos wurden an ihrem Zielort in Saarburg in Rheinland-Pfalz vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, waren aber ohne Beschwerden und unverletzt. Am Mercedes, dem Opel und dem Wohnanhänger entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Weitere Geschädigte haben sich bislang nicht gemeldet.

Kaliumhydroxid ist ein giftiger, ätzender und explosionsgefährlicher Stoff, der schnell verdampft, wobei sich eine weiße Substanz auf der Fahrbahn abgesetzt haben könnte.

Weitere Beteiligte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06227/358260 zu melden.