Hockenheim. (hab) "Haushalt kann einfach sein, muss aber nicht", betonte Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das gilt vor allem, seitdem die doppische Haushaltsführung die kameralistische ersetzt hat. Kämmerer Rolf Fitterling hatte gerade den in der Rennstadt üblichen Zwischenbericht bis zur Jahresmitte 2021 erläutert. Bei den Einnahmen aus der Einkommenssteuer fehlen der Stadt gegenüber dem ursprünglichen Plan 227.000 Euro.

Aufgrund der Pandemie nahm die Kommune 435.000 Euro weniger ein als geplant – unter anderem durch weniger Bußgelder und weniger Veranstaltungen. Das Rechnungsprüfungsamt hingegen hatte 92.000 Euro aus den Unregelmäßigkeiten am Bauhof für die Stadt zurückgeholt. Trotzdem bleiben erhebliche Mindereinnahmen. Die werden jedoch durch weniger Ausgaben ausgeglichen, sodass die Stadt nun besser dasteht als geplant – allerdings immer noch mit roten Zahlen beim ordentlichen Ergebnis von etwa 5,5 Millionen Euro. "Da müssen wir uns verbessern", so Fitterling.

Bei den Schulden geht es dagegen weiter in Richtung Abbau. Zum Jahresende rechnet der Kämmerer mit rund 15,6 Millionen Schulden, nachdem die Kommune 2,4 Millionen ohne neue Darlehensaufnahme tilgen konnte. "Das ist der niedrigste Schuldenstand seit 20 Jahren", sagte Fitterling. Die Liquidität zum Jahresende 2021 wird nach aktuellem Stand gut 13 Millionen Euro höher sein als geplant. "Die Zahlen sehen gut aus, aber sie sollten uns nicht glücklich machen", warnte Zeitler. "In ein bis zwei Jahren werden sie uns einholen, und dann kommen die wirklich schwierigen Jahre." Die aktuelle Bestandsaufnahme sei wenig aussagekräftig. Man müsse in die Zukunft denken. Angesichts des Investitionsstaus werde die Verschuldung wieder nach oben gehen, wenn die liquiden Mittel aufgebraucht sind.