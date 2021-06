Unweit des Gartenschauparks sollen 40 neue Eigentumswohnungen entstehen. Mittelpunkt des Bauprojekts ist ein Café an der abgerundeten Ecke zwischen Schwetzinger Straße und Dessauer Weg. Grafik: Projektform Mast

Hockenheim. (hab) Wo einst ein unansehnliches Gewerbegebiet mit Autohaus das Bild beherrschte, wird in den nächsten 18 Monaten ein kleines Wohnareal mit drei Mehrfamilienhäusern aus dem Boden wachsen. Insgesamt 40 Eigentumswohnungen sollen dort entstehen sowie ein Café an der abgerundeten Ecke von Schwetzinger Straße und Dessauer Weg, das zum Verweilen unter Bäumen einlädt. "Leben am Café Eck" heißt deshalb das Projekt, das von dem Planungsbüro Projektform Mast entwickelt wurde. Ende vergangener Woche griffen die Verantwortlichen für den ersten symbolischen Spatenstich zur Schaufel.

"Wir standen vor der Herausforderung, Wirtschaftlichkeit und städtebauliche Eignung miteinander in Einklang zu bringen", erläuterte der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Es werde ein städtebaulich wichtiges Element mit Wohnraum und einem Café entstehen, obwohl es für diese Stelle zunächst einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet gab, berichtete Adrian Mast vom gleichnamigen Planungsbüro.

Beim Spatenstich waren unter anderem Sven Schneider von der Baufirma Streib (v.l.), Planer Adrian Mast, Konstantin Nagel von der Firma Konser IT OHG und OB Marcus Zeitler dabei. Foto: Lenhardt ​

Die drei Gebäude sind mit einem hohen Lärmschutz, etwa durch Dreifachverglasung, ausgestattet und weisen eine hohe Energieeffizienz auf. Alle Wohnungen verfügen über zwei Balkone oder Loggien, wovon allerdings nur eine privat ist. Die Zweite ist für die Nachbarn öffentlich zugänglich. Alle Wohnungen orientieren sich hin zum üppig begrünten Innenhof zwischen den Gebäuden.

Die geplante Dachbegrünung war bei der Beschlussfassung im Gemeinderat nicht ganz unumstritten. Einigen Stadträte wäre nämlich eine Fotovoltaik-Anlage lieber gewesen. Doch das eine schließt das andere nicht aus. Eine Fotovoltaik-Anlage könne man, wenn die Käufer das wollen, auch nachträglich installieren, erklärte damals Adrian Mast. Die Tiefgarage soll sogar genug Raum zur Entfaltung für tief wurzelnde Bäume bieten. In 18 Monaten sollen die neuen Wohnungen unweit des Landesgartenschauparks bezugsfertig sein. Bauherr ist die Firma Konser IT OHG aus Eppelheim. Das Unternehmen habe in das Projekt inklusive Grundstückserwerb rund 15 Millionen Euro investiert, berichtete Mast.