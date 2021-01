Von Marion Gottlob

Hockenheim. Die acht Jahre alte Ciara aus Hockenheim leidet unter Zerebralparese. Doch es gibt Grund zur Freude: Im vergangenen Jahr wurde das Mädchen erfolgreich in den USA operiert. Jetzt muss sie ihre Muskeln trainieren, um selbstständig laufen zu lernen. Mehrere Monate harten Trainings liegen hinter ihr. Inzwischen kann sich Ciara mit einem Rollator in der Wohnung bewegen und 25 Meter allein schwimmen. Ihre Mutter Anja Sandrini hat neben dem regelmäßigen Training auch die Zukunft ihrer Tochter im Blick. "Wir suchen für Ciara dringend ein G 9-Gymnasium, das für ein Mädchen mit körperlichen Einschränkungen geeignet ist", berichtet die 35-Jährige.

Das Schicksal von Ciara hat Menschen in der ganzen Region bewegt. Mit Spenden in Höhe von mehr als 85.000 Euro konnte die Familie eine Operation für das Mädchen in den USA bezahlen. Dort hat der Mediziner Tae Sung Park eine Technik entwickelt, mit der er Kindern wie Ciara helfen kann. Vier Wochen lang war die Familie Sandrini im US-Bundesstaat Missouri. Nach der OP erlernten Mutter und Tochter das gemeinsame Übungsprogramm für Zuhause."Am Anfang sackte Ciara in sich zusammen", erinnert sich die Mutter. "Sie muss viele Muskeln neu trainieren – fast wie ein Kleinkind."

Ein Blick zurück: Vor fast neun Jahren lebte die Betriebswirtin Anja Sandrini mit ihrem Mann Kristian in Dänemark. Dort brachte sie ihre eineiigen Zwillingstöchter zwölf Wochen zu früh zur Welt. Emilia, Ciaras Schwester, erhielt aufgrund ihrer geringeren Größe sofort eine Behandlung. Bei Ciara waren die Ärzte der Meinung, dass sie diese nicht brauche. "Das war fatal", sagt ihre Mutter heute. Nur kurze Zeit später erklärten ihr die Mediziner, dass Ciara infolge des Sauerstoffmangels bei der Geburt unter einer Schädigung des Gehirns leide. Dann passierte erst einmal nichts.

Mutter Anja machte sich zwar Sorgen darüber, dass Ciara sich verzögert entwickelte. Doch Bekannte wie Fachleute wiegelten ab: "Das wird schon." Erst im Alter von einem Jahr gab es für Ciara in Dänemark die offizielle Diagnose: Zerebralparese, früher auch spastische Lähmung genannt. Sie äußert sich vor allem in konstanten Anspannungen und Verkrampfungen.

Ciaras Mutter war schon vor dieser Diagnose aktiv geworden. Als Ciara erst drei Monate alt war, begann sie mit einem speziellen Training. Im Alter von sechs Monaten erhielt Ciara bei einem Besuch in Hockenheim zum ersten Mal eine spezielle Physiotherapie. In den folgenden Jahren besuchte die Mutter mit ihr regelmäßig unter anderem Spezialzentren in der Slowakei und in Deutschland, um ihre Tochter zu fördern. In der Slowakei erzählte ihr eine andere Mutter von der OP-Methode in den USA. "Damals dachte ich: Das tue ich meiner Tochter nie an. Die Gefahren sind zu groß." Durch die OP hätte Ciara unter anderem querschnittsgelähmt sein können.

Aber man soll nie "Nie" sagen. Als die Zwillinge vier Jahre alt waren, zog die Familie nach Hockenheim, wo Anja Sandrini aufgewachsen ist. "Ich konnte nicht mehr allein kämpfen", erzählt sie. In Hockenheim fand sie Unterstützung bei Familie und Freunden. Die Krankenversicherung übernahm die Kosten für Physiotherapie, Hilfsmittel und Schulbegleitung. So kann Ciara mit ihrer Schwester die Grundschule besuchen. "Sie ist eine sehr gute Schülerin", erzählt die Mutter.

Die Familie wohnt in der Dachgeschosswohnung der Eltern von Anja Sandrini. Bis heute trägt die Mutter ihre Tochter jeden Tag die Treppen hinauf. "Je älter Ciara wird, desto mehr Muskeln habe ich", sagt sie. Anja Sandrini und ihr Mann hatten immer wieder an die Möglichkeit der OP in den USA gedacht, sie aber aufgrund der Risiken verworfen. Doch dann besprachen sie die Idee mit ihrer Tochter. "Ohne Ciaras Zustimmung hätten wir das nicht gemacht", so Anja Sandrini. "Nach der OP braucht es ein intensives Rehaprogramm – das kann nur gelingen, wenn Ciara aktiv dabei ist." Das Mädchen dachte vier Wochen lang über den Vorschlag nach und entschied sich dann für ein klares "Ja".

Die OP verlief sehr gut. In der Folge konnten sich die verkrampften Muskeln entspannen. Nun müssen die von der Spastik betroffenen Muskeln trainiert werden. Dafür sind zum Beispiel jede Woche Physio- und Reittherapie nötig, sowie Krafttraining und Konditionsaufbau mit Laufband und Fahrrad. In diesem Jahr wird Ciara außerdem unter anderem in Köln und Schottland ein Spezial-Training absolvieren. "Das klingt wie Urlaub, ist aber hartes Training", erklärt Anja Sandrini.

Die Erfolge werden langsam sichtbar: Ciara kann mehr Bewegungen allein ausführen und benötigt weniger Unterstützung. "Dafür braucht sie Mut und Selbstvertrauen", weiß ihre Mutter. Denn auch das gehört dazu: Hinfallen und wieder aufstehen. Ciara lernt zum Beispiel, so zu fallen, dass sie nicht auf den Kopf stürzt. Neben dem Trainingsprogramm hat Ciara mit ihrer Schwester – wie alle anderen Kinder in Corona-Zeiten – im Homeschooling gelernt. "Es läuft gut", sagt die Mutter.

Das Ziel: Ciara soll lernen, normal zu laufen und sich zu bewegen. "Es ist eine lange Reise dorthin, doch ich weiß, dass es eine gute Reise wird", sagt Anja Sandrini. Die Eltern und die Lehrer gehen davon aus, dass Ciara das Gymnasium besuchen kann. Schon jetzt macht sich ihre Mutter auf die Suche nach einem Gymnasium mit wenig Barrieren und kleinen Klassen. Doch erst einmal wird Ciara im März ihren neunten Geburtstag feiern, gemeinsam mit ihrer Schwester Emilia.

Infos und Kontakt zur Familie Sandrini unter www.letsgetciarawalking.com oder per E-Mail an anja@letsgetciarawalking.com.