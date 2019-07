Von Harald Berlinghof

Hockenheim. In der Rennstadt gibt es derzeit ein massives Problem mit Schadstoffen im Schulzentrum. Bereits vor rund einem Jahr hatte man in der Schule am Kraichbach Rattenkot und künstliche Mineralfasern in den Zwischendecken gefunden. Nun kamen im Rahmen von Sanierungsarbeiten beim Fenstertausch in der Hartmann-Baumann-Schule - genauer im Riegelgebäude 3 - erhöhte Werte von gesundheitsschädlichen polychlorierten Biphenylen (PCB) zum Vorschein. Die Gebäude Riegel 1 und Riegel 2 sowie die Theodor-Heuss-Realschule wurden in derselben Zeit gebaut, deshalb hat man auch dort Messungen vorgenommen.

Die Stoffe, für die strenge Grenzwerte gelten, treten vor allem aus den Fugenmassen aus, die in den 1950er- bis 1970er-Jahren im Hochbau eingesetzt wurden. Die Belastung geht aber auch von den verwendeten Lackfarben im Inneren der Gebäude aus, wie Gutachter Thomas Pfirrmann vom gleichnamigen Karlsruher Sachverständigenbüro in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ausführte.

Nach Bekanntwerden der Schadstoffbelastungen und entsprechenden Messungen ergriffen die Stadt, das Gesundheitsamt und das Sachverständigenbüro Sofortmaßnahmen, um die Belastung in der Luft zu reduzieren. Dazu gehört regelmäßiges Lüften der Räume und das Putzen der Oberflächen von Tischen, Wänden und Fußböden. Schadstoffmessungen haben laut Pfirrmann gezeigt, dass beides, insbesondere aber das Lüften die Schadstoffe in der Raumluft drastisch verringern.

Laut Pfirrmann sind die PCB-Belastungen in den meisten Fällen unbedenklich. Nur an wenigen Messpunkten seien die Werte so hoch gewesen, dass Maßnahmen erforderlich seien. In drei Räumen lagen die Formaldehyd-Werte in einem sehr niedrigen Bereich. "Wir haben kein Formaldehyd-Problem, eher ein PCB-Problem", sagte er. Bei einem dioxinähnlichen PCB gab es an einer Messstelle eine Grenzwertüberschreitung.

"Eine Lüftung führt aber zu einem sofortigen Abfall der Werte", betonte Pfirrmann. "Das klingt banal, ist aber sehr wirksam." Allerdings beschleunige eine höhere Temperatur das Ausgasen aus den Fugen und die Anreicherung der Luft mit PCB. "Das heißt: Man muss im Sommer noch öfter lüften - trotz der Hitze, die man damit hereinlässt", sagte Pfirrmann. Als weitere kostengünstige Maßnahme will man eine Abdeckung der Fugen mit Aluschienen ins Auge fassen. Dies soll in den Sommerferien erfolgen.

Bis dahin könne der Schulbetrieb in den drei betroffenen Schulen normal weitergehen. Man müsse aber bis zum Ende des Jahres einen Mittelwert von 300 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft erreichen. Spätestens im zweiten Jahr der Maßnahmen müsse dies geschehen. "Sonst gilt die Sanierung als nicht gelungen", so der Experte. Auch ein Überstreichen oder Beschichten der Stoffe, die PCB absondern, sei als kostengünstige Maßnahme anzusehen. "Allerdings nur vorübergehend", so Pfirrmann.

Ergebnisse zur aktuellen Belastung nach Einführung der Sofortmaßnahmen liegen noch nicht vor. Pfirrmann beruhigte die Räte aber. Es handle sich um keinen besonders schweren Fall. "Ich hätte keine Bedenken, meine Kinder in diese Schulen zu schicken", so der Experte. "Es reicht ein Überdecken der Fugen mit Aluminium. Das hält eventuell bis zu einer sowieso anstehenden Sanierung der Schulen", meinte er und wies darauf hin, dass man mit relativ geringen Kosten viel erreichen könne. Allerdings gebe es nicht viele Firmen, die eine Auswechslung der Fugenmasse beherrschten, betonte er. Deshalb müsse man sich früh Gedanken darüber machen und die Ausschreibungen rechtzeitig auf den Weg bringen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die sogenannte Variante 1. Sie sieht unter anderem ein Abdichten der Gebäudefugen mit Aluminium an den drei Schulen vor. Teilweise ist das bereits in den Osterferien geschehen. Danach sollen intensive Messungen erfolgen. Nach den Ergebnissen soll dann Variante 2 (Entfernen des Fugenmaterials und Abschleifen der Wand- und Deckenfarbe) oder 3 (komplette Neusanierung eventuell mit gänzlichem Rückbau der Riegelgebäude) zum Zug kommen.