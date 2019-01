Hockenheim. (pol/rl) Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr randalierte ein Gast in einem Lokal in der Karlsruher Straße, weshalb der Wirt die Polizei verständigte. Vor Ort trafen die Beamten einen 23-jährigen Hockenheimer an, der offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand und mit anderen Gästen in Streit geraten war.

Als er das Lokal nicht freiwillig verlassen wollte, wollten ihn die Beamten aus dem Lokal bringen. Da sich der 23-Jährige dagegen massiv wehrte, legten ihm die Beamten Handschließen an.

Als er zum Streifenwagen gebracht wurde, biss er in das Dach des Wagens und trat nach einem Beamten. Auch bei der anschließenden Blutentnahme versuchte er, einen Beamten zu beißen und zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte der 31-Jährige in einer Arrestzelle. Er sieht nun einer Anzeige entgegen und muss auch die Reparatur des Streifenwagens bezahlen.