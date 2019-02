Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Stadtverwaltung ist mit dem Versuch, ihre Klage gegen die Erweiterungspläne der Abfallfirma Delvanis fallen zu lassen, gescheitert. In seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend schmetterte der Gemeinderat das Vorhaben mehrheitlich ab.

"Reilingen kriegt die Gewerbesteuer und unsere Bürger kriegen den Lärm und den Gestank", schimpfte Fritz Rösch (CDU) und brachte damit auf den Punkt, was viele in der Rennstadt denken. Dort wächst der Unmut gegenüber der Müllfirma Delvanis GmbH. Verärgerte Anwohner haben deshalb auch die "Anwohnerinitiative uns stinkt’s" (AUS) ins Leben gerufen. Mit ihrer Geduld sind die Mitglieder jedenfalls am Ende. Und das gilt auch für die Stadt.

Delvanis hatte im vergangenen Jahr beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe einen Antrag gestellt, der erhebliche Veränderungen für die Anwohner mit sich bringen würde. Die Anlage an der Bundesstraße 39 liegt zwar auf Reilinger Gemarkung, aber das nächstgelegene Wohngebiet gehört zur Stadt Hockenheim. Deshalb hatte das RP die Stadt als betroffene Kommune und Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich zu den von Delvanis gewünschten Änderungen zu äußern.

Der Gemeinderat beschloss daraufhin, gegen einige der von Delvanis beantragten Erweiterungen der Anlage Einspruch einzulegen. Konkret geht es dabei um die Antragspunkte sechs bis acht. Darin sind die Einrichtung eines zweiten Vorzerkleinerers der Abfallbeseitigungsanlage und zusätzlicher Bandanlagen vorgesehen.

Knackpunkt ist in erster Linie jedoch die Ausdehnung der Betriebszeiten von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Vom Regierungspräsidium bekam Delvanis für dieses Vorhaben eine Genehmigung, woraufhin die Stadt am 19. Dezember beim Verwaltungsgericht Karlsruhe Klage eingereichte.

Dies geschah unter Zeitdruck und auf Grundlage eines Meinungsbilds im Technischen Ausschuss, jedoch ohne förmlichen Gemeinderatsbeschluss. In der Zwischenzeit erfuhr die Stadtverwaltung vom Regierungspräsidium, dass ihre Klage aller Voraussicht nach nur geringe Aussicht auf Erfolg habe.

Daher beantragte die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die Klage gegen die erteilte Genehmigung zurückzuziehen. Dass die Stadträte damit nicht einverstanden sein werden, war von Anfang an spürbar. "Was könnte denn die Stadt ein verlorener Prozess kosten", fragte Markus Fuchs (CDU) zunächst noch vorsichtig in die Runde. Doch darauf konnte niemand eine Antwort geben. "Einfach klein beigeben wollen wir aber auch nicht", betonte Fuchs. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, der die Sitzung leitete, wollte wissen, ob man das Thema wegen ungeklärter Fragen zurück in den Technischen Ausschuss verweisen könne. Auch Adolf Härdle (Grüne) betonte, dass man ohne Antworten auf einige Fragen eher eine Abstimmung im Nebel veranstalte. Gaby Horn (FWV) meinte dagegen, dass das gar keine Rolle spiele. "Das müssen uns unsere Bürger wert sein", sagte sie. "Sonst wird auch nicht zuerst gefragt, was das kostet."

Als der Bürgermeister jedoch darauf verwies, dass man bis zum 14. Februar eine detaillierte Klagebegründung einreichen müsse, war die Vertagung wieder vom Tisch.

"Dann muss die Verwaltung eben sofort eine Fristverlängerung für die Klagebegründung beantragen. Das muss von der Verwaltung hingebogen werden", sagte Michael Sauter (FWV).