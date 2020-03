Hockenheim. (RNZ) Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Hockenheim einen angetrunkenen Fahrradfahrer gestoppt. Laut Polizeibericht fiel der Mann den Beamten gegen Mitternacht durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 68-Jährige fuhr in Schlangenlinien die Heidelberger Straße entlang. Als die Polizisten ihn kontrollierten, schlug ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann 1,84 Promille im Blut hatte. Der 68-Jährige musste außerdem eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.