Hockenheim. (man) Der neue Oberbürgermeister von Hockenheim, Marcus Zeitler, hat am vergangenen Montag seine Arbeit im Rathaus aufgenommen. Die Bürger der Großen Kreisstadt hatten den 44-Jährigen am 21. Juli im zweiten Wahlgang mit 56,3 Prozent der Stimmen gewählt. Marcus Zeitler war seit 2007 Bürgermeister des Klosterstädtchens Schönau im Odenwald.

Nun tritt er die Nachfolge von Dieter Gummer an, der die Amtsgeschäfte in der Rennstadt fast 15 Jahre lang leitete. Die Attacke auf den 68-Jährigen war am Mittwoch auch Thema im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Dieter Gummer war am 15. Juli von einem Unbekannten vor seinem Haus in Böhl-Iggelheim niedergeschlagen und schwer verletzt worden.