Hockenheim. (hab) Das Jubiläumsjahr 2019 hat unübersehbar begonnen. Die Stadt Hockenheim wird 1250 Jahre alt, und das kann man jetzt bereits an jedem der Stadteingänge deutlich sehen. Vom Gewerbegebiet Talhaus kommend, in der Speyerer Straße, am Nordkreisel, am Kreisel Hockenheim Süd sowie am Hubäckerring prangen die Ziffern 1, 2, 5, und 0 in den Farben weiß, grün, blau und silbergrau.

Die hölzernen Zahlen wurden in den vergangenen Wochen in städtischer Eigenregie von Mitarbeitern des Bauhofs angefertigt und schließlich auf stählernen, im Boden verankerten Metallträgern befestigt. Die Farben entsprechen dem Hockenheimer Jubiläumslogo. Die Idee zu der Ziffernpräsentation im öffentlichen Raum hat das Organisationsteam mit Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg an der Spitze und der Lenkungsgruppe Stadtjubiläum entwickelt.

Schon am morgigen Freitag, 11. Januar, geht es weiter mit der "Perlenschnur" an Veranstaltungen, wie sie die Verwaltung nennt, wenn der Hockenheimer Neujahrsempfang ansteht. Erstmals wird nicht Oberbürgermeister Dieter Gummer die Neujahrsansprache halten, sondern ein Gast aus Stuttgart die Hockenheimer in der Stadthalle begrüßen: Guido Wolf. Zur Teilnahme ist erstmals eine Eintrittskarte notwendig. Aufgrund der hohen Nachfrage sind allerdings alle Karten schon vergeben.

Diejenigen, die keine Tickets bekommen haben, können an diesem Abend aber trotzdem teilhaben. Es wird eine Liveübertragung auf der Homepage Hockenheims und in den sozialen Netzwerken gesendet. Ein Filmmitschnitt ist im Laufe der nächsten Woche ebenfalls auf der Internetseite zu sehen. Beim Neujahrsempfang wird auch das Badnerlied gesungen, für das Heimatforscher Alfred Rupp eigens zum Stadtjubiläum eine neue Strophe angefügt hat. Am 13. Januar, 17 Uhr,geht es mit dem Neujahrskonzert in der Stadthalle weiter.

Info: Der Hockenheimer Neujahrsempfang wird auf der Jubiläumsseite der Stadt unter www.jubiläum-hockenheim.de sowie unter www.facebook.com/hockenheimunserestadt/ ab 19.30 Uhr übertragen.