Hockenheim. (RNZ) Die Stadtverwaltung Hockenheim veröffentlicht am Freitag, 15. Januar, eine digitale Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Sie kann über die Internetseite der Stadtverwaltung, ihre öffentlich zugängliche Facebook-Seite sowie die Plattform YouTube angesehen werden., teilt die Stadt mit.

Demnach blickt OB Zeitler bei einem Rundgang durch die Stadt auf das vergangene Jahr zurück. Dazu geht er auf die die Herausforderungen für 2021 ein. Die digitale Ansprache ist musikalisch untermalt und enthält weitere Programmpunkte. "Mir ist es nicht nur in der digitalen Ansprache ein wichtiges Anliegen, Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2021 zu wünschen", wird Zeitler zitiert. Er finde es immer noch schade, dass der Neujahrsempfang nicht wie üblich in der Stadthalle stattfinden könne. Den Vereinen fehle so auch eine Präsentationsmöglichkeit.

"Die konstant hohen Corona-Fallzahlen machen das leider nicht möglich. Ich hoffe, dass sie baldmöglichst wieder sinken und wir 2021 wieder mehr persönliche Begegnungen ermöglichen. Das vermisse ich", meint er. Die digitale Neujahrsansprache ist von der Stabsstelle OB-Kommunikation der Stadtverwaltung produziert worden.

Parallel zur Veröffentlichung der digitalen Neujahrsansprache wird traditionellerweise auch das Magazin "Jahresrückblick 2020" von der Stadtverwaltung Hockenheim an die Haushalte verteilt. Die Publikation ist kostenfrei erhältlich und erscheint in einer Auflage von 11.000 Exemplaren. "Die digitale Ansprache und das Magazin sind leider kein vollwertiger Ersatz für den Neujahrsempfang, aber eine gute Alternative, um sich auf 2021 einzustimmen", findet Rathauschef Zeitler.

Info: Die digitale Neujahrsansprache wird auf folgenden Kanälen zu finden sein: Homepage Stadtverwaltung unter https://www.hockenheim.de, auf der Facebook-Seite sowie auf YouTube.