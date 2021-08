Blick auf die Obere Hauptstraße in Hockenheim. Foto: Lenhardt

Hockenheim. (RNZ) Im Zug der Sanierung der Oberen Hauptstraße wird von Mittwoch, 18. August, bis Jahresende der Bereich der Mittleren Mühlstraße von der Zufahrt zur Bäckerei Wilhelmi bis zum Parkplatz Eichhorn für den Verkehr gesperrt. Zudem besteht weiterhin eine Sperrung zwischen der Oberen Mühlstraße und Am Bachrain (Bauabschnitt 1a). Die Zufahrt zur Oberen Hauptstraße in dem Abschnitt zwischen der Oberen Mühlstraße und der Mittleren Mühlstraße gegenüber des Juchli-Hauses ist weiterhin nur über den Eichhorn-Parkplatz möglich. Der Verkehr wird zwischen der Heidelberger Straße und der Ringstraße über zwei Routen umgeleitet: stadteinwärts über Ringstraße, Holzweg, Hubertusstraße und Heidelberger Straße sowie stadtauswärts über Heidelberger Straße, Parkstraße, Scheffelstraße, Walldorfer Straße und Ringstraße.

Ein Teilbereich der Oberen Hauptstraße ist mittlerweile erfolgreich saniert. Daher wird die Straße zwischen Fortunakreuzung und Mittlere Mühlstraße voraussichtlich am 18. August wieder für den Verkehr freigegeben. Die Haltestelle des Ringjets wird am Montag, 23. August, von der Ottostraße wieder vor die Festhalle in der Oberen Hauptstraße verlegt. Die Haltestelle Ottostraße wird von den Bussen nur bis Samstag, 21. August, angefahren.

Die Obere Hauptstraße wird aus mehreren Gründen saniert: Zum einen geht es um die Erneuerung der kompletten Gas- und Wasserleitungsinfrastruktur, der Hauptkanalisation, der Hausanschlüsse und der Hauskontrollschächte der Abwasserhausanschlüsse. Zum anderen sollen neue Stromleitungen von der Unteren Mühlstraße bis zum Parkplatz Eichhorn und eine neue Beleuchtung angebracht werden.

Darüber hinaus werden Leerrohre für zukünftige Glasfasernetze und für E-Mobilität verlegt.